Жена наорала: вот почему Зеленский сменил военную форму на костюм

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2:08
Мир

Супруга Владимира Зеленского, Елена, сыграла ключевую роль в изменении его стиля одежды, убедив мужа отказаться от привычного военного образа в пользу классического костюма.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Об этом рассказал дизайнер Виктор Анисимов в беседе с украинским изданием "Телеграф".

По словам дизайнера, она отметила, что на официальных мероприятиях их внешний вид выглядел слишком несбалансированным: она придерживалась строгого протокола, в то время как президент появлялся в одежде военного стиля. Анисимов подчеркнул, что самым "сложным" этапом в работе с Зеленским было уговорить его согласиться на смену гардероба, поскольку тот долгое время отдавал предпочтение неформальному стилю.

В июне этого года Зеленский появился на саммите НАТО в строгом черном костюме и черной рубашке, что вызвало неоднозначную реакцию в СМИ. Некоторые издания сравнили его образ с внешним видом диджея, отметив необычность выбора для такого уровня мероприятий.

Ранее стиль Зеленского уже становился предметом обсуждения в международной прессе.

Например, американский журнал Newsweek обратил внимание на то, что в США начали формировать мнение о "настоящей натуре" украинского лидера после его визита к президенту Дональду Трампу 28 февраля, когда он появился в футболке. Этот случай, по мнению издания, стал одним из примеров пренебрежения Зеленским официальным этикетом в общении с западными политиками.

Во время того же визита в Белый дом встреча двух лидеров переросла в напряженный диалог, и Трамп с явной иронией заметил, что Зеленский "выглядит стильно". Один из присутствующих журналистов добавил, что часть американской общественности выразила недовольство тем, что украинский президент не проявляет должного уважения к официальному дресс-коду. На вопрос о том, когда он все-таки наденет костюм, Зеленский ответил, что сделает это только после завершения вооруженного конфликта в своей стране.

Уточнения

Зеленская Елена Владимировна (дев. Кияшко; род. 1978) — сценаристка студии "95-й квартал", супруга Владимира Зеленского.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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