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Скандал века: боевики, воевавшие против Британии, теперь живут в Лондоне

Коррумпированные чиновники помогли талибам попасть в Британию
1:35
Мир

Британское издание Telegraph раскрыло шокирующие подробности о том, как лица, связанные с движением "Талибан", включая тех, кто воевал на его стороне, смогли перебраться в Великобританию, воспользовавшись гуманитарными рейсами.

Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане
Фото: flickr.com by isafmedia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане

Эти люди продолжают проживать на территории страны, вызывая серьезные вопросы о безопасности и эффективности миграционных программ.

По информации издания, среди тысяч афганцев, эвакуированных из Афганистана, оказались не только мирные граждане, но и члены "Талибана". Сообщается, что коррумпированные афганские чиновники сыграли ключевую роль в этом процессе, помогая радикалам, осужденным преступникам и даже боевикам,

сражавшимся против британских войск, попасть в списки для эвакуации. Таким образом, лица, представляющие потенциальную угрозу, смогли воспользоваться гуманитарными программами, предназначенными для помощи беженцам.

Ранее британские власти уже сталкивались с проблемами в рамках программы переселения афганцев, сотрудничавших с армией Великобритании.

Министр обороны страны Джон Хили подтвердил существование такой инициативы, известной как Afghan Relocations and Assistance Policy (ARAP), после громкого инцидента с утечкой данных. В 2022 году в открытый доступ попала информация о почти 19 тысячах афганцев, подавших заявки на участие в этой программе, что вызвало волну критики и опасений относительно безопасности и контроля над процессом.

Уточнения

Талиба́н — афганское политическое и боевое движение, идеология которого включает в себя элементы пуштунского национализма и деобандийского течения исламского фундаментализма.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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