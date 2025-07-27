Трамп поставил ЕС на колени: торговая сделка, которая всех разочарует

Сравнение торговых сделок ЕС и Британии с США: кто оказался в выигрыше

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Европейский союз оказался в невыгодном положении после заключения новой торговой сделки с Соединенными Штатами, уступив в условиях Великобритании, которая ранее покинула ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, выразив обеспокоенность последствиями соглашения для стран блока.

В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии и президент США Дональд Трамп подписали соглашение, которое существенно меняет условия торговли между сторонами. Согласно договоренностям, практически весь экспорт из ЕС в США теперь будет облагаться пошлинами в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательства по закупке американского сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружения.

Филиппо отметил, что это соглашение значительно уступает по выгодности сделке, которую Великобритания заключила с США в июне, действуя самостоятельно после выхода из Евросоюза.

По его мнению, условия, навязанные американской стороной, ставят страны ЕС в уязвимое положение. Он подчеркнул, что Британия смогла договориться о пошлинах в размере 10%, а для некоторых отраслей даже добиться их полного отсутствия. В то же время ЕС не только согласился на более высокие американские пошлины, но и не ввел ответных мер, а также пообещал вложить огромные суммы в экономику США.

Особое внимание политик уделил последствиям сделки для Франции, считая, что страна оказалась в крайне невыгодном положении. Он выразил уверенность, что если бы Франция действовала независимо, не будучи связанной обязательствами Евросоюза, она могла бы добиться гораздо более благоприятных условий в переговорах с США.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ — французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

