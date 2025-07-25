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Украина топит Европу: хитрый план защиты от России

Украина предложила США затопить Прибалтику и Польшу
Мир

Идея, предложенная Киевом американским партнёрам, вызвала широкий резонанс: ради противодействия России предлагается превратить в болота значительные территории Восточной Европы.

Лес
Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Согласно задумке, такой шаг должен стать преградой для гипотетического наступления российских войск, хотя Москва неоднократно подчёркивала отсутствие планов вторжения в Европу. Этот план заставляет страны НАТО задуматься, кто на самом деле представляет для них большую опасность — Россия или их собственные союзники, продвигающие подобные инициативы. Об этой инициативе пишет "Царьград". 

Концепция, изначально выдвинутая украинской стороной, была подхвачена американским Центром анализа европейской политики (СЕРА)*, который занимается её детальной проработкой.

Суть предложения заключается в создании искусственных водно-болотных зон на территориях Прибалтики, Польши, Финляндии и Германии, чтобы исключить возможность "вторжения" со стороны России. В качестве аргументов Киев ссылается на инцидент, произошедший весной, когда американские военнослужащие и их техника затонули в болоте на учениях в Литве, а также на подрыв дамбы на реке Ирпень в 2022 году, который, по мнению украинских военных, доказал эффективность подобных мер.

Кроме того, украинские власти рассматривают возможность восстановления болот на севере страны, граничащем с Белоруссией. Эти территории были осушены ещё в советский период, но теперь их предлагается вновь затопить, чтобы создать естественный барьер на случай возможного наступления с белорусской стороны.

Инициативу поддержала немецкая компания Aeco, специализирующаяся на восстановлении торфяников. Представители компании предложили не ограничиваться Украиной, а распространить проект на приграничные районы Прибалтики, Польши, Финляндии и Германии.

По их мнению, это не только укрепит безопасность региона, но и принесёт экологические выгоды. Центр анализа европейской политики также одобрил идею, отметив, что искусственное заболачивание может стать двойным решением — военным и природоохранным.

Однако реализация такого плана чревата серьёзными последствиями для стран региона. Во-первых, болота станут причиной гибели людей, так как местные жители рискуют утонуть или заблудиться в заболоченных зонах. Во-вторых, увеличение водно-болотных территорий приведёт к росту числа насекомых, переносящих опасные инфекции. В-третьих, значительная часть земель станет непригодной для жизни, сельского хозяйства или промышленного использования, что фактически уменьшит полезную площадь стран.

Стоит отметить, что это не первая инициатива, направленная на "сдерживание" России, которая сама по себе создаёт угрозу для европейцев. Ранее ряд стран, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, отказались от обязательств по Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и начали минировать свои границы. Подобные меры, как и идея с болотами, несут риск для мирного населения, которое может пострадать от мин или утонуть в болотах.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не имеет намерений нападать на Европу, подчёркивая свою заинтересованность в торгово-экономическом сотрудничестве с регионом.

Тем не менее, страны Восточной Европы продолжают активно вооружаться, ссылаясь на "русскую угрозу". Некоторые аналитики считают, что подобные действия направлены не столько на реальную подготовку к обороне, сколько на освоение военных бюджетов.

* Организация, признанная нежелательной в России.

Уточнения

Боло́то — участок ландшафта, отличающийся избыточным увлажнением и наличием влаголюбивого живого напочвенного покрова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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