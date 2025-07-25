В России ответили на слова Зеленского о готовности к встрече на высшем уровне

В Госдуме заявили, что Россия не готова к встрече с Зеленским на высшем уровне

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Россия не готова к переговорам с Владимиром Зеленским из-за слишком больших расхождений в позициях сторон. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Фото: spravedlivo.ru by Пресс-служба партии Справедливая Россия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Чепа

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что инициатива по переговорам на высшем уровне исходит теперь от российской стороны. По его словам, Москва сама начала поднимать вопрос о встрече с ним в рамках общения между странами. Зеленский подчеркнул: "Это уже можно считать шагом в сторону возможного формата такой встречи".

Чепа объяснил, что слова Зеленского о готовности к переговорам — это не более чем его личное желание. Он подчеркнул, что на текущий момент проведение такой встречи невозможно.

"Я могу сказать, что то, что говорит Зеленский о готовности — это его желание. Мы говорим о том, что для того чтобы такая встреча прошла, нужно проделать довольно-таки большой объем работы. На сегодняшний день к проведению такой встречи не готовы, потому что разница в позициях предъявленных меморандумов очень большая", — отметил Чепа.

Он усомнился в обоснованности заявлений украинского президента, добавив, что часть его слов не подкреплена реальными основаниями.

"Многие его заявления не имеют за собой никакого веса", — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Чепа поставил под сомнение легитимность Зеленского как фигуры, с которой можно вести переговоры.

"Тем более, решать вопрос о его легитимности, если необходимо встречаться именно с ним. Я уверен, что не готовы мы проводить такую встречу", — заключил депутат.