В России ответили на слова Зеленского о готовности к встрече на высшем уровне

Россия не готова к переговорам с Владимиром Зеленским из-за слишком больших расхождений в позициях сторон. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что инициатива по переговорам на высшем уровне исходит теперь от российской стороны. По его словам, Москва сама начала поднимать вопрос о встрече с ним в рамках общения между странами. Зеленский подчеркнул: "Это уже можно считать шагом в сторону возможного формата такой встречи".
Чепа объяснил, что слова Зеленского о готовности к переговорам — это не более чем его личное желание. Он подчеркнул, что на текущий момент проведение такой встречи невозможно.
"Я могу сказать, что то, что говорит Зеленский о готовности — это его желание. Мы говорим о том, что для того чтобы такая встреча прошла, нужно проделать довольно-таки большой объем работы. На сегодняшний день к проведению такой встречи не готовы, потому что разница в позициях предъявленных меморандумов очень большая", — отметил Чепа.
Он усомнился в обоснованности заявлений украинского президента, добавив, что часть его слов не подкреплена реальными основаниями.
"Многие его заявления не имеют за собой никакого веса", — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, Чепа поставил под сомнение легитимность Зеленского как фигуры, с которой можно вести переговоры.
"Тем более, решать вопрос о его легитимности, если необходимо встречаться именно с ним. Я уверен, что не готовы мы проводить такую встречу", — заключил депутат.
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