Берлин создаёт тараканов-шпионов: как Германия готовится к ИИ-войне

У немцев есть планы ведения потенциальной войны с акцентом на технологии и ИИ.
Кабинет канцлера Фридриха Мерца хочет сократить бюрократические процедуры и обеспечить прямой доступ технологических компаний к структурам вооруженных сил.
Важная разработка — "тараканы-шпионы" от стартапа Swarm Biotactics. Оснащать будут биороботов, которые сделаны на основе насекомых, маленькими рюкзаками.
Они будут собирать данные о противнике с помощью прикрепленной камеры.
Кстати, у немцев есть тенденция на увеличение оборонных расходов.
Герма́нская Демократи́ческая Респу́блика (ГДР) (нем. Deutsche Demokratische Republik, DDR), неофициально также Восто́чная Герма́ния (нем. Ostdeutschland) — государство, существовавшее на территории Центральной Европы в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года.
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