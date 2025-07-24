Берлин создаёт тараканов-шпионов: как Германия готовится к ИИ-войне

Немцы начнут разрабатывать новых шпионов-насекомых

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У немцев есть планы ведения потенциальной войны с акцентом на технологии и ИИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ мадагаскарский таракан

Кабинет канцлера Фридриха Мерца хочет сократить бюрократические процедуры и обеспечить прямой доступ технологических компаний к структурам вооруженных сил.

Важная разработка — "тараканы-шпионы" от стартапа Swarm Biotactics. Оснащать будут биороботов, которые сделаны на основе насекомых, маленькими рюкзаками.

Они будут собирать данные о противнике с помощью прикрепленной камеры.

Кстати, у немцев есть тенденция на увеличение оборонных расходов.

Уточнения

Герма́нская Демократи́ческая Респу́блика (ГДР) (нем. Deutsche Demokratische Republik, DDR), неофициально также Восто́чная Герма́ния (нем. Ostdeutschland) — государство, существовавшее на территории Центральной Европы в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года.



