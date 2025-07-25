В Китае появилась клиника для тех, кто не любит работать. Эту идею позаимствовали у Клиники нелюбви к школе.
Родители, приводя своих детей на прием к психологам, спрашивали, а нет ли такого заведения для взрослых?
В Клинике нелюбви к работе врачи проверяют, нет ли у пациента проблем со здоровьем, мешающих ему плодотворно трудиться.
Также они ищут психологические и социальные факторы, из-за которых человек не любит работу.
После обследования пациенту подбирают индивидуальный план лечения, пишет KP. RU.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?