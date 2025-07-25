Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп объявил о новых тарифах до 50% для торговых партнёров США
Эффективные упражнения для ног: прыжки со скакалкой, приседания и плие-приседания — советы тренеров
Ирина Нельсон приобрела личный вертолёт для поездок на концерты
Эффективность лаврового листа: отпугивание моли и других насекомых с кухни
Оптимальная скорость снижает расход топлива до 30% на шоссе
Как ухаживать за фруктовыми деревьями для богатого урожая
Продажи жилья в США снизились на 2,7% в июне 2025 года
Жара в США: температура достигла показателей Сахары
Париж празднует: купание в Сене вернулось после 100 лет запрета

Клиника нелюбви: китайцы открыти место для тех, кто ненавидит ходить на работу

В Китае открыли клинику для тех, кто ненавидит работу
0:35
Мир

В Китае появилась клиника для тех, кто не любит работать. Эту идею позаимствовали у Клиники нелюбви к школе.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Родители, приводя своих детей на прием к психологам, спрашивали, а нет ли такого заведения для взрослых?

В Клинике нелюбви к работе врачи проверяют, нет ли у пациента проблем со здоровьем, мешающих ему плодотворно трудиться.

Также они ищут психологические и социальные факторы, из-за которых человек не любит работу.

После обследования пациенту подбирают индивидуальный план лечения, пишет KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
В Китае открыли клинику для тех, кто ненавидит работу
Ирина Нельсон приобрела личный вертолёт для поездок на концерты
Эффективность лаврового листа: отпугивание моли и других насекомых с кухни
Оптимальная скорость снижает расход топлива до 30% на шоссе
Как ухаживать за фруктовыми деревьями для богатого урожая
Продажи жилья в США снизились на 2,7% в июне 2025 года
Жара в США: температура достигла показателей Сахары
Париж празднует: купание в Сене вернулось после 100 лет запрета
Бананы или клубника? Как выбрать фрукты для похудения
Преобразите причёску за 10 минут с этими быстрыми и простыми укладками: секреты быстрого преображения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.