Клиника нелюбви: китайцы открыти место для тех, кто ненавидит ходить на работу

В Китае открыли клинику для тех, кто ненавидит работу

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В Китае появилась клиника для тех, кто не любит работать. Эту идею позаимствовали у Клиники нелюбви к школе.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Родители, приводя своих детей на прием к психологам, спрашивали, а нет ли такого заведения для взрослых?

В Клинике нелюбви к работе врачи проверяют, нет ли у пациента проблем со здоровьем, мешающих ему плодотворно трудиться.

Также они ищут психологические и социальные факторы, из-за которых человек не любит работу.

После обследования пациенту подбирают индивидуальный план лечения, пишет KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



