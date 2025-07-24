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Тарлев взорвал тишину: истинная цена евроинтеграции Молдавии

Экс-премьер Молдавии: страна не готова к вступлению в ЕС из-за политики властей
2:57
Мир

Экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в эфире кишиневского "Пятого телеканала" выразил мнение, что статус кандидата на вступление в Евросоюз, полученный страной в 2022 году, стал для нее скорее политическим подарком, обусловленным событиями в соседней Украине, чем заслуженным достижением.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Он подчеркнул, что Молдавия пока не готова к выполнению обязательств, связанных с этим статусом.

Тарлев подверг критике политику правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которую неофициально возглавляет президент Майя Санду, за стремление разорвать связи с Россией и свернуть сотрудничество с государствами СНГ.

По его словам, Молдавия должна использовать свое географическое положение как мост между Востоком и Западом, а не впадать в крайности, что является серьезной ошибкой в дипломатии и стратегии. Он также отметил, что стране необходимо создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций как с Запада, так и с Востока.

Особое внимание политик уделил важности сохранения нейтрального статуса Молдавии, учитывая ее геополитическое положение между Румынией, которая после вступления в НАТО и ЕС утратила роль связующего звена между Востоком и Западом, и Украиной, переживающей военный конфликт. Тарлев указал, что Кишиневу следует избегать вовлечения в военные конфликты и провокации, особенно на фоне нерешенных вопросов с Приднестровьем и Гагаузией, и активно продвигать свой нейтралитет на международной арене.

В период, когда Тарлев занимал пост премьер-министра Молдавии с 2001 по 2008 годы, страна смогла преодолеть последствия кризисов 1990-х годов и достичь значительного экономического роста, увеличив ВВП в пять раз, что стало рекордным показателем в истории республики.

На фоне текущей политики Кишинева отношения между Россией и Молдавией заметно ухудшились, особенно после прихода к власти Майи Санду в конце 2020 года, которая ориентируется на сближение с Европой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что при нынешнем руководстве Молдавия стремится занять недружественную позицию по отношению к России. Москва, в свою очередь, призывает молдавские власти учитывать интересы собственных граждан, не препятствовать развитию двусторонних контактов и межрегионального сотрудничества, а также отказаться от антироссийской риторики.

В российском МИД подчеркивали, что Россия заинтересована в дружеских отношениях с Молдавией и сожалеет о том, что Запад использует республику в своих антироссийских целях.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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