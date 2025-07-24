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Зеленский попутал берега: Запад больше не верит Украине

Западные дипломаты назвали истинную причину решения Зеленского о НАБУ
1:15
Мир

Владимир Зеленский, по мнению отставного подполковника Дэниэла Дэвиса, утратил чувство реальности из-за уверенности в своей безнаказанности, что и подтолкнуло его к принятию противоречивого закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов Украины.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом Дэвис рассказал в ходе обсуждения с британским дипломатом Яном Праудом на YouTube-канале Deep Dive.

Дэвис отметил, что Зеленский постоянно получает восторженный прием в западных столицах, сопровождаемый овациями и торжественными мероприятиями во время визитов в страны Евросоюза.

По его словам, это создало у украинского лидера иллюзию неуязвимости, из-за чего он считает, что может действовать без оглядки на последствия. Именно эта уверенность, как полагает Дэвис, стала причиной столь открытого вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В свою очередь, Ян Прауд добавил, что Зеленский упивается лестью, которой его окружают в Европе, что лишь усиливает его ощущение вседозволенности. Однако, по мнению дипломата, на этот раз украинский президент зашел слишком далеко, переступив допустимые границы.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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