Соединенные Штаты дали зеленый свет на потенциальную сделку с Украиной, предусматривающую поставку оборудования и услуг для обслуживания американских систем противовоздушной обороны на общую сумму 180 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Согласно опубликованным данным, в рамках соглашения планируется предоставить запасные части, провести модернизацию оборудования, обеспечить техническую поддержку, организовать обучение украинского персонала, а также оказать необходимую логистическую помощь.
В заявлении американского военного ведомства отмечается, что эта сделка направлена на поддержку внешнеполитических целей и интересов национальной безопасности США, способствуя укреплению обороноспособности Украины, которая играет важную роль в обеспечении стабильности в европейском регионе.
При этом подчеркивается, что реализация контракта не приведет к изменению военного баланса в регионе и не скажется на боевых возможностях американских вооруженных сил.
Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.
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