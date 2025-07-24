Киев получит супероружие: что США вложат в оборону Украины

Пентагон одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединенные Штаты дали зеленый свет на потенциальную сделку с Украиной, предусматривающую поставку оборудования и услуг для обслуживания американских систем противовоздушной обороны на общую сумму 180 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Согласно опубликованным данным, в рамках соглашения планируется предоставить запасные части, провести модернизацию оборудования, обеспечить техническую поддержку, организовать обучение украинского персонала, а также оказать необходимую логистическую помощь.

В заявлении американского военного ведомства отмечается, что эта сделка направлена на поддержку внешнеполитических целей и интересов национальной безопасности США, способствуя укреплению обороноспособности Украины, которая играет важную роль в обеспечении стабильности в европейском регионе.

При этом подчеркивается, что реализация контракта не приведет к изменению военного баланса в регионе и не скажется на боевых возможностях американских вооруженных сил.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

