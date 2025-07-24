Ближний Восток на грани взрыва: США и Израиль пошли на попятную

Переговоры по прекращению огня в Газе зашли в тупик: реакция США

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Представители Египта, Катара и США проводят срочные консультации, чтобы предотвратить срыв переговоров о прекращении боевых действий в секторе Газа, сообщили источники телеканала Al Arabiya.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice сектор газа

По их данным, посредники прилагают все усилия, чтобы сохранить диалог между сторонами конфликта.

Тем временем в четверг стало известно, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приняла решение отозвать израильскую делегацию из Дохи для проведения внутренних консультаций. Это произошло после того, как палестинское движение ХАМАС предоставило ответ на предложение посредников, касающееся урегулирования конфликта и освобождения заложников.

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что американская сторона также решила вывести свою переговорную группу из Дохи.

Он пояснил, что ответ ХАМАС не демонстрирует готовности к достижению перемирия в регионе. Уиткофф добавил, что Соединенные Штаты намерены искать другие пути для решения вопроса с освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

