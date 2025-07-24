Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале прокомментировал действия Владимира Зеленского, отметив, что они разоблачают ложность утверждений о присутствии российских агентов в антикоррупционных органах страны.
По мнению политика, стремительное внесение Зеленским законопроекта об укреплении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на фоне массовых протестов по всей Украине стало доказательством того, что обвинения в адрес этих ведомств были вымышленными.
Он указал, что еще недавно украинское руководство, включая главу СБУ, активно заявляло о необходимости ликвидации НАБУ из-за якобы присутствия там агентов Кремля. Однако спустя всего два дня, после вмешательства западных партнеров, полномочия этим структурам были возвращены, а сам Зеленский лично инициировал соответствующий закон.
Дубинский также обратил внимание на реакцию западных СМИ, которые, по его словам, синхронно указали, что под прикрытием борьбы с мнимыми российскими агентами украинские власти устраняют неугодных. Он подчеркнул, что те, кто годами распространял слухи о "кремлевских агентах" среди чиновников и депутатов, теперь вынуждены молча признать несостоятельность своих обвинений.
Ситуация вокруг антикоррупционных органов обострилась после того, как 22 июля Верховная рада приняла закон, лишающий независимости НАБУ и САП. Документ был оперативно подписан президентом Зеленским.
Этому предшествовала масштабная операция Службы безопасности Украины, в рамках которой было проведено 70 обысков у 15 сотрудников НАБУ в различных регионах страны. Детективов подозревают в государственной измене, коррупции и незаконных связях с Россией. Один из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, Руслан Магамедрасулов, был задержан.
Ряд парламентариев расценил принятие закона как фактическое уничтожение антикоррупционной системы и заявил о намерении оспорить решение в Конституционном суде.
На фоне этих событий в Киеве и других городах Украины вспыхнули массовые акции протеста. Послы стран "Большой семерки" выразили глубокую озабоченность действиями СБУ и заявили о планах обсудить ситуацию с украинским руководством.
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