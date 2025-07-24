Мир на паузе: США приветствуют обмен пленными, но требуют больше

Россия и Украина договорились об обмене пленными: реакция США

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединенные Штаты положительно оценили достигнутое соглашение между Россией и Украиной о продолжении обмена пленными, а также выразили поддержку призывам к немедленному и полному прекращению боевых действий, сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Томми Пигот.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По его словам, Вашингтон внимательно следит за ходом переговоров между сторонами, отметив проведение третьего этапа прямых консультаций.

Он подчеркнул, что США выступают за безоговорочное перемирие, которое должно включать прекращение любых атак на гражданские объекты и ключевую инфраструктуру. Особое внимание было уделено договоренности Москвы и Киева о дальнейшем обмене пленными, особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии из-за ранений или болезней.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле в среду и длился около часа. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, все гуманитарные обязательства, принятые на предыдущей встрече, были выполнены.

В ходе обсуждений стороны договорились о бессрочном обмене тяжелоранеными и больными пленными. Кроме того, российская сторона выразила готовность передать Киеву останки более трех тысяч погибших украинских военнослужащих, а также предложила провести обмен пленными в объеме не менее 1,2 тысячи человек с каждой стороны.

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