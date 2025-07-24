Лавров берет слово: Россия готовит выступление на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября

На предстоящей неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября, ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Согласно расписанию, предоставленному офисом председателя 79-й сессии ГА и переданному агентству РИА Новости, его речь запланирована на 27 сентября.

В этот же день свои позиции на международной арене представят делегаты из ряда других стран, включая Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Кубу, Германию и Белоруссию.

На данный момент российская сторона официально не подтвердила участие главы внешнеполитического ведомства в этом мероприятии. Стоит отметить, что в прошлом году Сергей Лавров уже принимал участие в аналогичной сессии Генассамблеи, выступив с трибуны ООН.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

