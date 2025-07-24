Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН
Стиральная машина в опасности: 6 вещей, которые вы не знали о стирке
Михаил Ефремов и Дарья Белоусова: новые подробности отношений после колонии
Сбой в системе Starlink затронул военные подразделения ВСУ
Как приучить кота к лежанке: 4 эффективных совета
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии: США требуют прекратить огонь
Mars диктует цены на свои сладости в России
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ

Лавров берет слово: Россия готовит выступление на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября
Мир

На предстоящей неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября, ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Согласно расписанию, предоставленному офисом председателя 79-й сессии ГА и переданному агентству РИА Новости, его речь запланирована на 27 сентября.

В этот же день свои позиции на международной арене представят делегаты из ряда других стран, включая Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Кубу, Германию и Белоруссию.

На данный момент российская сторона официально не подтвердила участие главы внешнеполитического ведомства в этом мероприятии. Стоит отметить, что в прошлом году Сергей Лавров уже принимал участие в аналогичной сессии Генассамблеи, выступив с трибуны ООН.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ
Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов
Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка
Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана
Архангельская область преодолела стагнацию: ВРП вырос до 899 млрд рублей
Эксперты опровергли миф о том, что собаки интуитивно определяют добрых и плохих людей
Трамп начал экономическую войну против Бразилии
Протесты на Украине не стихают: что требует народ от Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.