Лавров берет слово: Россия готовит выступление на Генассамблее ООН

На предстоящей неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября, ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Согласно расписанию, предоставленному офисом председателя 79-й сессии ГА и переданному агентству РИА Новости, его речь запланирована на 27 сентября.
В этот же день свои позиции на международной арене представят делегаты из ряда других стран, включая Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Кубу, Германию и Белоруссию.
На данный момент российская сторона официально не подтвердила участие главы внешнеполитического ведомства в этом мероприятии. Стоит отметить, что в прошлом году Сергей Лавров уже принимал участие в аналогичной сессии Генассамблеи, выступив с трибуны ООН.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.
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