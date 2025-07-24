Макрон нанес удар по Израилю: Франция признает Палестину уже в сентябре

Франция готовится к историческому шагу на международной арене, объявив о намерении официально признать Государство Палестина.
Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, уточнив, что торжественное заявление будет сделано во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, запланированного на сентябрь. По его словам, это решение отражает давнюю приверженность Франции принципам справедливости и стремлению к установлению устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Кроме того, французский лидер обратил внимание на критическую ситуацию в регионе, подчеркнув, что в настоящий момент крайне важно сосредоточиться на прекращении боевых действий в секторе Газа и оказании поддержки мирным жителям, пострадавшим от конфликта.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
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