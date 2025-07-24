Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбой в системе Starlink затронул военные подразделения ВСУ
Как приучить кота к лежанке: 4 эффективных совета
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии: США требуют прекратить огонь
Mars диктует цены на свои сладости в России
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ
Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов
Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка

Макрон нанес удар по Израилю: Франция признает Палестину уже в сентябре

Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН
Мир

Франция готовится к историческому шагу на международной арене, объявив о намерении официально признать Государство Палестина.

Эммануэль Макрон
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эммануэль Макрон

Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, уточнив, что торжественное заявление будет сделано во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, запланированного на сентябрь. По его словам, это решение отражает давнюю приверженность Франции принципам справедливости и стремлению к установлению устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Кроме того, французский лидер обратил внимание на критическую ситуацию в регионе, подчеркнув, что в настоящий момент крайне важно сосредоточиться на прекращении боевых действий в секторе Газа и оказании поддержки мирным жителям, пострадавшим от конфликта.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ
Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов
Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка
Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана
Архангельская область преодолела стагнацию: ВРП вырос до 899 млрд рублей
Эксперты опровергли миф о том, что собаки интуитивно определяют добрых и плохих людей
Трамп начал экономическую войну против Бразилии
Протесты на Украине не стихают: что требует народ от Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.