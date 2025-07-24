США бьют тревогу: Таиланд и Камбоджа на грани катастрофы

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии: США требуют прекратить огонь

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Соединенные Штаты выразили серьезную озабоченность в связи с обострением конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, призвав стороны немедленно прекратить боевые действия, сообщил первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Томми Пиготт.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Он подчеркнул, что Вашингтон встревожен ростом насилия в этом регионе и потрясен информацией о жертвах среди мирного населения. США настаивают на защите гражданских лиц и скорейшем урегулировании конфликта мирным путем.

Напряженность на границе между Таиландом и Камбоджей переросла в открытое вооруженное противостояние утром 24 июля. Обе стороны применили тяжелое вооружение: камбоджийские силы использовали реактивные системы залпового огня "Град", нанеся удары, в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, в то время как Таиланд ответил авиаударами по позициям камбоджийской армии.

В результате столкновений имеются погибшие и раненые с обеих сторон, включая мирных жителей.

Эскалация конфликта стала продолжением инцидента, произошедшего 28 мая, когда в ходе перестрелки на спорном участке границы погиб камбоджийский военнослужащий. Этот случай значительно ухудшил и без того напряженные отношения между двумя странами.

Истоки территориального спора уходят корнями в колониальную эпоху, когда границы между Таиландом (тогда королевством Сиам) и Французским Индокитаем, частью которого была Камбоджа, были определены в 1907 году.

Однако из-за труднодоступности некоторых районов демаркация ряда участков границы так и не была завершена. После обретения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти территории стали причиной многолетнего конфликта между двумя государствами.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

