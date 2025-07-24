Народ против президента: Украину охватили протесты из-за реформ Зеленского

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Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
1:46
Мир

Западные партнеры ожидают от Владимира Зеленского реальных шагов, подтверждающих его решимость в борьбе с коррупцией, отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу Polsat.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Он подчеркнул, что Зеленскому необходимо убедить не только украинское общество, но и Евросоюз в серьезности своих намерений.

Недавно Верховная рада Украины одобрила законопроект, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Документ был подписан президентом Зеленским, что вызвало волну критики. Многие депутаты расценили это решение как фактическое уничтожение антикоррупционной системы страны.

В тот же день в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах начались акции протеста. В столице митингующие собрались вблизи офиса президента, выражая свое недовольство. Позднее стало известно, что группа парламентариев планирует оспорить закон в Конституционном суде Украины.

Послы стран "Большой семерки" (G7) также выразили глубокую озабоченность в связи с действиями Службы безопасности Украины, начавшей расследование в отношении НАБУ.

Министр иностранных дел Польши добавил, что страны Евросоюза неоднократно предупреждали украинское руководство о возможных последствиях. По его словам, через различные каналы — как европейские, так и национальные — Зеленскому и его команде было указано, что допущение возрождения коррупции может стать самым быстрым способом утратить поддержку Запада.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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