Ливан в огне: Израиль нашёл новую цель после перемирия

Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Израильские военные самолеты атаковали южные районы Ливана, включая Джеззин и Набатию, сообщило национальное информационное агентство Ливана NNA.

Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

По данным агентства, авиация нанесла удары по территории между населенными пунктами Мейдун и Срария в районе Джеззин, а также по возвышенностям и окрестностям нескольких деревень в районе Набатии.

Ливанские власти подчеркивают, что подобные действия Израиля являются систематическим нарушением суверенитета страны, несмотря на договоренности о прекращении огня, достигнутые в ноябре 2024 года.

Они указывают, что израильские войска продолжают удерживать позиции в пяти ключевых точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Такое присутствие рассматривается как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701 и расценивается как продолжающаяся оккупация.

В свою очередь, представители израильской армии утверждают, что целью атак является военная инфраструктура движения "Хезболлах", а также устранение лидеров его боевого крыла.

В Тель-Авиве неоднократно заявляли о намерении продолжать операции на территории Ливана, чтобы нейтрализовать угрозу, которую, по их мнению, представляет шиитское сопротивление.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

