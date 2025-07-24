Ливан в огне: Израиль нашёл новую цель после перемирия

Израильские военные самолеты атаковали южные районы Ливана, включая Джеззин и Набатию, сообщило национальное информационное агентство Ливана NNA.
По данным агентства, авиация нанесла удары по территории между населенными пунктами Мейдун и Срария в районе Джеззин, а также по возвышенностям и окрестностям нескольких деревень в районе Набатии.
Ливанские власти подчеркивают, что подобные действия Израиля являются систематическим нарушением суверенитета страны, несмотря на договоренности о прекращении огня, достигнутые в ноябре 2024 года.
Они указывают, что израильские войска продолжают удерживать позиции в пяти ключевых точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Такое присутствие рассматривается как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701 и расценивается как продолжающаяся оккупация.
В свою очередь, представители израильской армии утверждают, что целью атак является военная инфраструктура движения "Хезболлах", а также устранение лидеров его боевого крыла.
В Тель-Авиве неоднократно заявляли о намерении продолжать операции на территории Ливана, чтобы нейтрализовать угрозу, которую, по их мнению, представляет шиитское сопротивление.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?