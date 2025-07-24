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Ливан в огне: Израиль нашёл новую цель после перемирия

Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана
1:25
Мир

Израильские военные самолеты атаковали южные районы Ливана, включая Джеззин и Набатию, сообщило национальное информационное агентство Ливана NNA.

ЦАХАЛ
Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЦАХАЛ

По данным агентства, авиация нанесла удары по территории между населенными пунктами Мейдун и Срария в районе Джеззин, а также по возвышенностям и окрестностям нескольких деревень в районе Набатии.

Ливанские власти подчеркивают, что подобные действия Израиля являются систематическим нарушением суверенитета страны, несмотря на договоренности о прекращении огня, достигнутые в ноябре 2024 года.

Они указывают, что израильские войска продолжают удерживать позиции в пяти ключевых точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Такое присутствие рассматривается как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701 и расценивается как продолжающаяся оккупация.

В свою очередь, представители израильской армии утверждают, что целью атак является военная инфраструктура движения "Хезболлах", а также устранение лидеров его боевого крыла.

В Тель-Авиве неоднократно заявляли о намерении продолжать операции на территории Ливана, чтобы нейтрализовать угрозу, которую, по их мнению, представляет шиитское сопротивление.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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