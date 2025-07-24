Полный запрет на диалог: США нанесли Бразилии торговый удар

Трамп начал экономическую войну против Бразилии

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На одном из мероприятий в штате Минас-Жерайс глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что лидер США Дональд Трамп избегает диалога с ним.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможном введении Вашингтоном высоких, до 50%, пошлин на товары, импортируемые из Бразилии. По словам бразильского президента, если бы американский коллега был настроен на обсуждение, он бы уже связался с ним напрямую, передаёт агентство Reuters.

Тем временем стало известно, что группа сенаторов из Бразилии готовится к поездке в Соединённые Штаты. Делегация, представляющая интересы штата Баия, планирует отправиться в конце недели, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться предотвратить введение новых торговых барьеров, о чём ранее сообщил сенатор Жак Вагнер.

Ранее в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сделал громкое заявление, опубликовав письмо, в котором говорилось о введении с 1 августа 50-процентных пошлин на весь импорт из Бразилии

. Кроме того, американский лидер не раз подчёркивал, что страны, поддерживающие политику БРИКС, которую он считает враждебной интересам США, могут столкнуться с дополнительными 10-процентными сборами.

Особое внимание в своих заявлениях Трамп уделяет поддержке своего давнего соратника, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который в настоящее время находится под следствием. По мнению главы США, новые пошлины станут инструментом защиты интересов своего союзника и восстановления справедливости в отношении него.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.

