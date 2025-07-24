Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Украина договорились об обмене пленными: реакция США
Исследования Рори Мак-Суини помогают разгадать математические соотношения в рисунке Леонардо да Винчи
Как добиться идеальной кожи по-бразильски: секреты и доступные средства
Правительство РФ выделило 150 млн рублей на развитие спорта в новых регионах
Парапланом над Дюной Пилат: как получить незабываемые эмоции на фоне Атлантики?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября
Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН
Стиральная машина в опасности: 6 вещей, которые вы не знали о стирке
Михаил Ефремов и Дарья Белоусова: новые подробности отношений после колонии

Полный запрет на диалог: США нанесли Бразилии торговый удар

Трамп начал экономическую войну против Бразилии
1:46
Мир

На одном из мероприятий в штате Минас-Жерайс глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что лидер США Дональд Трамп избегает диалога с ним.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможном введении Вашингтоном высоких, до 50%, пошлин на товары, импортируемые из Бразилии. По словам бразильского президента, если бы американский коллега был настроен на обсуждение, он бы уже связался с ним напрямую, передаёт агентство Reuters.

Тем временем стало известно, что группа сенаторов из Бразилии готовится к поездке в Соединённые Штаты. Делегация, представляющая интересы штата Баия, планирует отправиться в конце недели, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться предотвратить введение новых торговых барьеров, о чём ранее сообщил сенатор Жак Вагнер.

Ранее в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сделал громкое заявление, опубликовав письмо, в котором говорилось о введении с 1 августа 50-процентных пошлин на весь импорт из Бразилии

. Кроме того, американский лидер не раз подчёркивал, что страны, поддерживающие политику БРИКС, которую он считает враждебной интересам США, могут столкнуться с дополнительными 10-процентными сборами.

Особое внимание в своих заявлениях Трамп уделяет поддержке своего давнего соратника, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который в настоящее время находится под следствием. По мнению главы США, новые пошлины станут инструментом защиты интересов своего союзника и восстановления справедливости в отношении него.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ
Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов
Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка
Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана
Архангельская область преодолела стагнацию: ВРП вырос до 899 млрд рублей
Эксперты опровергли миф о том, что собаки интуитивно определяют добрых и плохих людей
Трамп начал экономическую войну против Бразилии
Протесты на Украине не стихают: что требует народ от Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.