Антикоррупционный крах: Украина теряет доверие Запада из-за одного закона

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На фоне нарастающего недовольства в обществе и массовых акций протеста на Украине спикер Верховной рады сообщил, что новый законопроект, предложенный президентом страны и касающийся работы НАБУ и САП, будет вынесен на обсуждение на следующем пленарном заседании парламента.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Точная дата заседания пока не определена, так как депутаты находятся на каникулах до 19 августа.

Ранее в тот же день президент Украины заявил, что согласовал документ, который, по его словам, должен укрепить независимость антикоррупционных ведомств. Это заявление прозвучало на фоне масштабных протестов, вызванных подписанием им закона, лишающего НАБУ и САП независимости. Согласно информации, размещенной на сайте Верховной рады, новый законопроект был зарегистрирован в четверг.

Как сообщали местные СМИ, во вторник и среду по всей стране прошли митинги против принятого закона, который фактически ликвидирует самостоятельность антикоррупционных структур. Один из депутатов Рады, покинувший страну, отметил, что акции протеста продолжатся и в четверг. По данным украинских изданий, недовольство политикой президента нарастает, и в ближайшее время протесты могут усилиться.

Ранее, во вторник, парламент Украины одобрил проект, отменяющий независимость НАБУ и САП, после чего документ был подписан главой государства. Некоторые депутаты расценили это как шаг к уничтожению антикоррупционных органов. Один из парламентариев сообщил, что группа депутатов планирует оспорить закон в Конституционном суде.

Международное сообщество также выразило обеспокоенность ситуацией. Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о серьезной тревоге в связи с расследованием, которое Служба безопасности Украины проводит в отношении НАБУ.

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) подчеркнул, что изменения в антикоррупционном законодательстве могут подорвать макроэкономическую стабильность страны.

Новый законопроект, о котором идет речь, предлагает отменить ряд изменений, касающихся полномочий САП. В частности, документ возвращает руководителю САП статус главы органа прокуратуры, что, по мнению авторов, должно усилить позиции ведомства.

Уточнения

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — самостоятельное и независимое структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины, на которое возлагается осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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