Слизни в панике уползут: Молдавия лишила своих граждан права голоса в России

Молдавия ограничила голосование для диаспоры в России

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Власти Молдавии приняли меры, которые существенно ограничивают возможности для голосования самой крупной молдавской диаспоры, проживающей в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Максим Морошан — один из представителей оппозиционной партии социалистов, занимающий пост депутата городского собрания второго по величине города страны — Бельцы. По его мнению, такое решение связано с тем, что в России у молдавских властей нет инструментов для манипуляции результатами выборов в свою пользу.

Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии, министерство иностранных дел страны предложило организовать всего два избирательных участка для граждан, проживающих на территории России, в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась во время президентских выборов осенью 2024 года, когда ЦИК настаивал на открытии пяти участков в различных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Ярославль, но МИД одобрил только два участка в столице РФ, сославшись на вопросы безопасности.

Оппозиционный политик отметил, что молдавская диаспора в России является самой многочисленной, однако ее взгляды не совпадают с политическим курсом, который продвигает действующая власть в Кишиневе.

Он рассказал, что в июне провел встречу с представителями этой диаспоры, где обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами. В ходе общения стало очевидно, что в отличие от других стран, в России у молдавских властей отсутствуют рычаги влияния на итоги голосования, что, по его мнению, и стало причиной сокращения числа избирательных участков. Он назвал это решение проявлением страха со стороны руководства страны.

Депутат также выразил мнение, что власти Молдавии проводят политику разделения граждан на "правильных" и "неправильных", что он считает дискриминацией. Он подчеркнул, что подобный подход недопустим и вызывает серьезные вопросы о справедливости выборного процесса.

Подготовка к парламентским выборам, которые состоятся 28 сентября, уже началась в июле. На одном из брифингов официальный представитель российского МИД указала, что организация всего двух избирательных участков в России для 350 тысяч молдавских граждан является оскорблением и превращает выборы в политическое представление, далекое от принципов честности. Для сравнения, в Италии, где проживает 250 тысяч молдаван, планируется открыть 73 участка.

На фоне этого в Молдавии усиливаются репрессивные меры против инакомыслия.

Под различными предлогами арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за поездки в Россию, а против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности, чтобы иметь возможность отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин, а также запретить протесты за месяц до и после выборов.

Что касается свободы слова, то еще в 2023 году власти Молдавии закрыли 13 телеканалов и множество сайтов, предоставляющих альтернативную точку зрения на политическую ситуацию в стране.

Среди заблокированных ресурсов оказались сайты и Telegram-каналы крупных российских изданий, таких как "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", а также агентства "Регнум", "Лента.ру" и "Правда.ру". Пострадали и местные СМИ, включая Orizont TV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3 и другие. Осенью 2024 года, перед выборами, в стране также заблокировали более 100 Telegram-каналов.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

