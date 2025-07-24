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Премьер Литвы на грани краха: один кредит всё решил — карьера под угрозой

Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа поставил ультиматум премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, потребовав в течение двух недель предоставить убедительные разъяснения по поводу обвинений в коррупции или уйти в отставку, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Как уточняется, глава государства выразил мнение, что премьер должен либо представить обществу и властям исчерпывающие ответы на возникшие вопросы, либо серьёзно задуматься о том, как продолжать исполнять свои обязанности на посту главы правительства. Об этом сообщило литовское телевидение LRT.

Поводом для общественного возмущения стали результаты журналистских расследований, касающихся деятельности компании Dankora, основанной родственницей премьер-министра — его племянницей. Выяснилось, что эта фирма получила льготный кредит от Национального банка развития, а затем направила полученные средства на закупки у другой компании, Garnis, совладельцем которой является сам Палуцкас.

После встречи с президентом премьер-министр заявил, что намерен эффективно использовать предоставленные ему две недели, чтобы подготовить и передать главе государства всю необходимую информацию, которая, по его мнению, сможет прояснить ситуацию.

Кроме того, как отмечает телеканал, Палуцкас считает, что разоблачения, связанные с его бизнес-интересами, являются частью спланированной кампании, организованной его политическими противниками. При этом он подчеркнул, что противостоять подобным атакам ему крайне сложно.

Уточнения

Гита́нас Наусе́да — литовский государственный и политический деятель, экономист. Президент Литовской Республики с 12 июля 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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