Зеленский сдал экзамен на слабость: Украину ждёт крах всей системы власти

Зеленский внёс новый законопроект о НАБУ и САП: детали и последствия для Украины

3:36 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне нарастающего давления со стороны западных партнёров и массовых акций протеста Владимир Зеленский внёс в Верховную раду новый законопроект, касающийся Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Как отмечает украинское издание "Страна.ua", этот шаг стал вынужденным отступлением главы государства, что может обернуться для него серьёзным политическим поражением и даже постепенной потерей контроля над властью в стране.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале издания, новый документ фактически отменяет все изменения, внесённые ранее в закон о НАБУ и САП, который был принят парламентом во вторник и подписан самим Зеленским. Теперь эти структуры вновь обретают независимость от генерального прокурора, что, по мнению издания, свидетельствует о полной капитуляции президента.

Отмечается, что изначально глава государства не планировал кардинальных изменений, рассчитывая ограничиться лишь незначительными уступками. Однако, как утверждается, на Зеленского оказали сильное давление европейские партнёры, угрожая прекращением финансовой поддержки, а также внутренние протесты, что вынудило его полностью пересмотреть свою позицию.

В новом законопроекте появилось лишь одно существенное дополнение: детективы НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, будут проходить проверку на полиграфе по методике, разработанной Службой безопасности Украины. Эта мера должна быть реализована в течение шести месяцев после вступления закона в силу. При этом в самом НАБУ уже заявили, что поддерживают предложенные изменения.

Издание подчёркивает, что если парламент в ближайшее время одобрит этот "откат назад", это может стать началом конца для политического влияния Зеленского. В частности, не исключается, что президент может уволить главу своего офиса Андрея Ермака, сделав его "козлом отпущения" в сложившейся ситуации.

Кроме того, акции протеста, по мнению издания, вряд ли утихнут, а, наоборот, будут использоваться для поддержания постоянного давления на главу государства. В результате Зеленский может оказаться перед сложным выбором: либо стать номинальной фигурой без реальной власти, либо уйти в отставку. При этом издание не исключает, что ему могут просто не оставить выбора, потребовав немедленного ухода с поста.

Ранее, во вторник, Верховная рада приняла закон, лишающий НАБУ и САП независимости, который затем был подписан президентом. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны ряда депутатов, которые назвали его фактической ликвидацией антикоррупционных органов страны.

В тот же день в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах начались массовые митинги, причём в столице протестующие собрались в непосредственной близости от офиса президента. Один из украинских парламентариев сообщил, что депутаты намерены оспорить этот закон в Конституционном суде.

Международное сообщество также выразило обеспокоенность ситуацией. Послы стран "Большой семёрки" (G7) заявили о серьёзной тревоге в связи с планами СБУ провести расследование в отношении НАБУ, что может подорвать доверие к антикоррупционным структурам Украины.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

