Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно наблюдает за обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей, выражая серьёзную обеспокоенность, сообщил его заместитель по связям с общественностью Фархан Хак.
По словам представителя ООН, глава организации призвал обе страны к максимальной сдержанности и решению конфликта исключительно мирным путём через переговоры.
Напряжённость на границе между двумя государствами переросла в открытое вооружённое противостояние утром 24 июля.
Конфликт сопровождался интенсивным обменом ударами: камбоджийские силы применили реактивные системы залпового огня "Град", нанеся удары, в том числе по гражданской инфраструктуре Таиланда, в то время как таиландская сторона ответила авиаударами по позициям камбоджийской армии. В результате боевых действий с обеих сторон имеются жертвы и пострадавшие, включая мирных жителей.
Отношения между соседними странами резко ухудшились после инцидента 28 мая, когда на спорном участке границы произошло столкновение между военнослужащими Таиланда и Камбоджи, в ходе которого погиб камбоджийский солдат. Этот случай стал очередным витком давнего территориального спора.
Истоки конфликта уходят корнями в колониальную эпоху, когда границы Французского Индокитая, частью которого была Камбоджа, определялись в начале XX века.
В 1907 году королевство Сиам, ныне известное как Таиланд, завершило демаркацию границ с колониальной администрацией, однако некоторые труднодоступные участки остались неразмежёванными. После обретения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти территории превратились в источник постоянных разногласий между двумя странами.
Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический и государственный деятель, дипломат, генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?