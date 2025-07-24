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ООН бьёт тревогу: два азиатских государства на пороге полномасштабной бойни

ООН призвала Таиланд и Камбоджу к сдержанности
1:59
Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно наблюдает за обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей, выражая серьёзную обеспокоенность, сообщил его заместитель по связям с общественностью Фархан Хак.

ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ООН

По словам представителя ООН, глава организации призвал обе страны к максимальной сдержанности и решению конфликта исключительно мирным путём через переговоры.

Напряжённость на границе между двумя государствами переросла в открытое вооружённое противостояние утром 24 июля.

Конфликт сопровождался интенсивным обменом ударами: камбоджийские силы применили реактивные системы залпового огня "Град", нанеся удары, в том числе по гражданской инфраструктуре Таиланда, в то время как таиландская сторона ответила авиаударами по позициям камбоджийской армии. В результате боевых действий с обеих сторон имеются жертвы и пострадавшие, включая мирных жителей.

Отношения между соседними странами резко ухудшились после инцидента 28 мая, когда на спорном участке границы произошло столкновение между военнослужащими Таиланда и Камбоджи, в ходе которого погиб камбоджийский солдат. Этот случай стал очередным витком давнего территориального спора.

Истоки конфликта уходят корнями в колониальную эпоху, когда границы Французского Индокитая, частью которого была Камбоджа, определялись в начале XX века.

В 1907 году королевство Сиам, ныне известное как Таиланд, завершило демаркацию границ с колониальной администрацией, однако некоторые труднодоступные участки остались неразмежёванными. После обретения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти территории превратились в источник постоянных разногласий между двумя странами.

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический и государственный деятель, дипломат, генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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