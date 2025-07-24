Украина в заложниках: Зеленский поддался протестующим и выпустил новый закон

Зеленский внёс законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

3:37 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне нарастающих протестов по всей Украине Владимир Зеленский представил в Верховную раду новый законопроект, касающийся работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Этот шаг, как утверждается, направлен на усиление независимости данных структур, хотя ранее принятые решения вызвали обратный эффект и спровоцировали массовое недовольство.

Ранее в тот же день глава государства сообщил, что документ, который должен укрепить самостоятельность антикоррупционных ведомств, уже согласован. Согласно информации, размещённой на сайте парламента, проект был зарегистрирован в четверг. В тексте документа указано, что теперь предъявлять обвинения сотрудникам НАБУ сможет не только генеральный прокурор, но и глава САП.

При этом подчеркивается, что работники САП подчиняются исключительно своему руководству, а генпрокурор и его заместители не имеют права вмешиваться в их деятельность или давать указания. Также вводится запрет на вмешательство генпрокурора в расследования, проводимые детективами НАБУ.

Кроме того, законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Например, подписать подозрение главе или заместителям органа, созданного президентом, теперь сможет не только генпрокурор. Одним из важных нововведений станет обязательная проверка Службой безопасности Украины сотрудников ряда ведомств, включая НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, офис генпрокурора, Государственное бюро расследований и Национальную полицию. Эта проверка, которая должна быть проведена в течение полугода после вступления закона в силу, затронет тех, кто имеет доступ к государственной тайне, и будет направлена на выявление возможных связей с Россией.

Тем временем ситуация в стране остаётся напряжённой. Украинские СМИ сообщают, что акции протеста против ранее принятого закона, лишающего НАБУ и САП независимости, прошли во вторник и среду, а новые митинги запланированы на четверг.

Один из депутатов Рады, покинувший страну, отметил, что недовольство политикой Зеленского продолжает расти, и волна протестов, скорее всего, усилится. Издание "Страна.ua" также указывает на нарастающий общественный резонанс.

Ранее парламент поддержал документ, который фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов, а затем он был подписан президентом. Некоторые депутаты назвали это решение ударом по антикоррупционной системе страны и заявили о намерении оспорить его в Конституционном суде.

Международное сообщество также выразило обеспокоенность. Представители стран "Большой семёрки" (G7) заявили о серьёзной тревоге в связи с планами СБУ провести расследование в отношении НАБУ. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) указал, что изменения в антикоррупционном законодательстве могут подорвать экономическую стабильность Украины.

Новый законопроект, названный "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины", предлагает отменить ряд спорных положений, касающихся САП. В частности, руководитель этой структуры вновь получит статус главы органа прокуратуры, что, как утверждается, усилит её позиции.

Уточнения

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — самостоятельное и независимое структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины, на которое возлагается осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

