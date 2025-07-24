Сделка сорвалась: США бросили переговоры с ХАМАС и готовят новый удар

США приостановили переговоры с ХАМАС

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские власти планируют искать новые пути для освобождения людей, удерживаемых в секторе Газа, после того как очередной этап переговоров с представителями движения ХАМАС в столице Катара завершился безрезультатно.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Об этом стало известно из заявления, сделанного в четверг спецпосланником США по вопросам Ближнего Востока — Стивом Уиткоффом.

Как отметил дипломат, американская делегация вынуждена была покинуть Доху, чтобы провести внутренние консультации. Причиной стал последний ответ ХАМАС, который, по мнению представителя США, продемонстрировал явное нежелание идти на компромисс и заключать договоренности о прекращении боевых действий.

Спецпосланник подчеркнул, что все усилия посредников, направленные на достижение перемирия, оказались тщетными из-за несогласованных действий и недобросовестного подхода со стороны ХАМАС.

Теперь американская сторона намерена сосредоточиться на разработке альтернативных решений, которые позволят не только вернуть заложников к их семьям, но и создать условия для стабилизации ситуации в регионе, обеспечив безопасность жителей Газы.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

