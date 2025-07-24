Украина на грани катастрофы: Зеленский подписал себе смертный приговор

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В Киеве третий день продолжаются протесты против закона об уничтожении НАБУ
2:18
Мир

В Киеве уже третий день не утихают акции протеста, вызванные новым законом, который лишает независимости ключевые антикоррупционные органы страны.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Люди собираются у офиса Владимира Зеленского, выражая своё недовольство решением, которое, по их мнению, подрывает борьбу с коррупцией в Украине. Об этом сообщило одно из местных изданий в своём Telegram-канале.

По данным СМИ, митингующие собираются неподалёку от театра Франко, расположенного рядом с офисом главы государства. Участники акций выкрикивают лозунги, подчёркивающие их позицию, такие как обвинения коррупции в разрушительных последствиях и требования не вмешиваться в работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К вечеру среды, по оценкам журналистов, на протест собралось от 300 до 400 человек.

Причиной волнений стал законопроект, принятый Верховной радой во вторник, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Документ уже подписан президентом Зеленским, что вызвало резкую критику со стороны ряда украинских депутатов, расценивших это как удар по антикоррупционной системе страны.

В тот же день протесты охватили не только столицу, но и такие города, как Львов, Днепр, Одесса и другие. В Киеве митингующие расположились в непосредственной близости от здания офиса президента, демонстрируя своё несогласие с действиями властей.

Позднее один из украинских парламентариев сообщил, что группа депутатов планирует оспорить этот закон в Конституционном суде, считая его противоречащим принципам верховенства права.

Между тем, ситуация привлекла внимание международного сообщества. Представители стран "Большой семёрки" (G7) выразили глубокую озабоченность в связи с расследованием, начатым Службой безопасности Украины в отношении НАБУ. Они намерены обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства, чтобы прояснить, как подобные шаги могут повлиять на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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