Украина играет в войну на публику: раскрыта истинная цель переговоров

Депутат Госдумы заявил о манипуляциях Украины на переговорах в Стамбуле

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Переговоры между Россией и Украиной, проходящие в Стамбуле, вызывают всё больше вопросов о реальных намерениях сторон.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зал для совещаний

Один из членов комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции в беседе с журналистами выразил мнение, что российская сторона искренне стремится найти пути к прекращению боевых действий, тогда как украинская делегация использует эти встречи в своих интересах, превращая их в инструмент пропаганды.

Третий этап переговоров состоялся в среду во дворце Чираган в Стамбуле и длился около часа.

Российскую сторону представляла делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В её состав также вошли высокопоставленные чиновники, включая заместителя министра иностранных дел, руководителя Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил РФ и заместителя министра обороны. По завершении встречи Мединский сообщил, что все договорённости по гуманитарным вопросам, достигнутые на предыдущем этапе, были выполнены.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, украинская сторона, прикрываясь мирными инициативами, на деле преследует иные цели. Кроме этого в беседе с РИА Новости он подчеркнул, что власти Украины во главе с Владимиром Зеленским пытаются отвлечь внимание международного сообщества и собственных граждан от нарастающих внутренних и внешних проблем, используя переговоры как ширму для манипуляций.

Кроме того, парламентарий предположил, что киевский режим стремится выиграть время, чтобы убедить Соединённые Штаты в своей состоятельности и получить дополнительную поддержку.

Ранее Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Эти встречи привели к конкретным результатам: стороны обменялись пленными, а Москва передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Также делегации обменялись проектами документов, направленных на урегулирование конфликта. Однако, судя по последним заявлениям, процесс мирного урегулирования остаётся крайне сложным и полным противоречий.

Уточнения

Михаил Сергеевич Шеремет — Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года.

