Готовьтесь к полям!: Лукашенко назвал работу мечты — и это не политика

Лукашенко заявил, что работа руководителя сельхозпредприятия – лучшая в стране

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Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какая работа, по его мнению, является самой лучшей.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным

Посетив сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро", он в беседе с руководителем хозяйства Анжеликой Гущеней и сопровождавшими его чиновниками признался, что считает управление аграрным предприятием наиболее привлекательной профессией. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к пресс-службе главы государства.

Лукашенко отметил, что такая работа, безусловно, сопряжена с большими трудностями, но подчеркнул, что любая ответственная деятельность может быть тяжёлой и даже изматывающей.

Он также выразил искреннюю зависть к тем, кто сегодня руководит сельскохозяйственными предприятиями, вспоминая собственный опыт в этой сфере с теплотой. По его словам, ему часто снятся времена, когда он сам управлял хозяйством, хотя начинал свою карьеру в этой роли в крайне сложных условиях, которые он охарактеризовал как "ужасные". Тем не менее, эти годы оставили у него только положительные воспоминания.

В ходе общения с журналистами, освещавшими его поездку, Лукашенко в шутливой форме посоветовал женщинам-репортёрам готовиться к тому, чтобы в случае войны взять на себя управление сельхозпредприятиями. На их возражение, что они надеются на мирное будущее, президент ответил, что он разделяет эти надежды, но при этом подчеркнул важность подготовки к любым возможным сценариям.

Стоит напомнить, что в возрасте 33 лет Александр Лукашенко возглавил совхоз "Городец" в Шкловском районе, где проработал с 1987 по 1994 год. Этот период, судя по его словам, оказал значительное влияние на его взгляды и жизненный путь.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

