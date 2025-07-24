Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон выделил 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков
Как спорт помогает сердцу восстановить энергетический баланс при сердечной недостаточности
Очищающая маска для лица: ваш путь к здоровой и сияющей коже
Премьер Литвы на грани краха: один кредит всё решил — карьера под угрозой
Как смузи помогают снизить уровень сахара в крови: рецепт от диетолога
Как неправильное давление в шинах влияет на безопасность и расход топлива
Зеленский внёс новый законопроект о НАБУ и САП: детали и последствия для Украины
Как принцесса Диана помогла Джанни Версаче войти в историю моды
Современные телевизоры позволяют собакам различать изображение — Scientific Reports

Готовьтесь к полям!: Лукашенко назвал работу мечты — и это не политика

Лукашенко заявил, что работа руководителя сельхозпредприятия – лучшая в стране
2:01
Мир

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какая работа, по его мнению, является самой лучшей.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным
Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным

Посетив сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро", он в беседе с руководителем хозяйства Анжеликой Гущеней и сопровождавшими его чиновниками признался, что считает управление аграрным предприятием наиболее привлекательной профессией. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к пресс-службе главы государства.

Лукашенко отметил, что такая работа, безусловно, сопряжена с большими трудностями, но подчеркнул, что любая ответственная деятельность может быть тяжёлой и даже изматывающей.

Он также выразил искреннюю зависть к тем, кто сегодня руководит сельскохозяйственными предприятиями, вспоминая собственный опыт в этой сфере с теплотой. По его словам, ему часто снятся времена, когда он сам управлял хозяйством, хотя начинал свою карьеру в этой роли в крайне сложных условиях, которые он охарактеризовал как "ужасные". Тем не менее, эти годы оставили у него только положительные воспоминания.

В ходе общения с журналистами, освещавшими его поездку, Лукашенко в шутливой форме посоветовал женщинам-репортёрам готовиться к тому, чтобы в случае войны взять на себя управление сельхозпредприятиями. На их возражение, что они надеются на мирное будущее, президент ответил, что он разделяет эти надежды, но при этом подчеркнул важность подготовки к любым возможным сценариям.

Стоит напомнить, что в возрасте 33 лет Александр Лукашенко возглавил совхоз "Городец" в Шкловском районе, где проработал с 1987 по 1994 год. Этот период, судя по его словам, оказал значительное влияние на его взгляды и жизненный путь.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Как смузи помогают снизить уровень сахара в крови: рецепт от диетолога
Как неправильное давление в шинах влияет на безопасность и расход топлива
Зеленский внёс новый законопроект о НАБУ и САП: детали и последствия для Украины
Как принцесса Диана помогла Джанни Версаче войти в историю моды
Современные телевизоры позволяют собакам различать изображение — Scientific Reports
ООН призвала Таиланд и Камбоджу к сдержанности
Глянцевые потолки увеличивают пространство благодаря зеркальному эффекту
Зеленский внёс законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП
В России создали первое в мире приложение для адаптации ветеранов боевых действий
США приостановили переговоры с ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.