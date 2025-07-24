Йемен в огне — мощнейший взрыв сотряс военную базу

На юге Йемена, в провинции Лахдж, на территории военно-воздушной базы Аль-Анад прогремел мощный взрыв, сопровождавшийся детонацией.
Об этом стало известно из информации, предоставленной представителем местных властей в беседе с РИА Новости в четверг.
По словам источника, инцидент произошёл из-за подрыва склада, где хранилось оружие, что и вызвало серию сильных взрывов, сотрясших окрестности авиабазы.
На данный момент точные причины происшествия остаются неизвестными, и власти продолжают выяснять обстоятельства, приведшие к этой катастрофе. Пока неясно, был ли взрыв результатом диверсии, технической неисправности или человеческой ошибки, но уже сейчас ясно, что последствия могут быть значительными как для самой базы, так и для региона в целом.
Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.
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