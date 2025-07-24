Трамп меняет правила игры в ООН — новый игрок уже на пороге

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Комитет сената США одобрил кандидатуру Уолтца на пост представителя в ООН
Мир

Комитет сената США, занимающийся вопросами международных отношений, поддержал назначение Майка Уолтца на пост постоянного представителя страны при Организации Объединённых Наций.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Об этом сообщили представители комитета в беседе с журналистами РИА Новости.

Инициатором выдвижения Уолтца на эту должность стал президент США Дональд Трамп, который предложил его кандидатуру ещё в начале мая. По данным представителя комитета, решение было принято с перевесом голосов: за проголосовали 12 сенаторов, против высказались 10.

Теперь Уолтцу предстоит пройти ещё один важный этап — утверждение его кандидатуры полным составом сената. Стоит отметить, что в верхней палате конгресса большинство мест — 53 мандата — принадлежит Республиканской партии, что может сыграть ключевую роль в итоговом решении.

Этот шаг может стать значимым для внешней политики США, особенно в контексте работы с ООН, где роль постоянного представителя имеет большое значение для продвижения американских интересов на международной арене. Остаётся лишь дождаться финального голосования, чтобы понять, сможет ли Уолтц занять этот пост и какие изменения он принесёт в дипломатическую стратегию Вашингтона.

Уточнения

Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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