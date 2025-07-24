Протесты сотрясают: ЕС против скандального закона Зеленского

Европарламент пригрозил Украине исключением из программы помощи из-за ситуации с НАБУ

2:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно стало известно, что ситуация с антикоррупционными мерами на Украине вызывает всё больше вопросов у европейских политиков, и это может серьёзно повлиять на будущее страны в Евросоюзе.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Один из депутатов Европарламента от Дании в беседе с местной телерадиокомпанией подчеркнула, что если Киев не изменит подход к борьбе с коррупцией, это может поставить под угрозу не только перспективы вступления Украины в ЕС, но и объёмы помощи, которую страна получает от европейских партнёров в условиях продолжающегося конфликта.

Она также выразила мнение, что если Владимир Зеленский не предпримет должных шагов для исправления ситуации, то шансы Украины на интеграцию в Евросоюз окажутся под большим вопросом.

Ещё один представитель Дании в Европарламенте назвал абсурдной ситуацию, при которой страна, получающая миллиарды евро помощи, в том числе от датских налогоплательщиков, предпринимает шаги, ослабляющие независимость своих антикоррупционных структур.

По его мнению, Зеленскому следует отменить принятые решения, чтобы восстановить доверие международных партнёров. Он также добавил, что до урегулирования этого вопроса не стоит торопиться с переговорами о вступлении Украины в ЕС, поскольку это может стать плохим примером для других стран, стремящихся к членству в объединении.

На этой неделе украинский парламент принял законопроект, который фактически ликвидирует независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Документ уже подписан президентом Зеленским, что вызвало волну критики со стороны ряда украинских политиков, которые расценили это как удар по антикоррупционной системе страны. В тот же день в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах начались акции протеста. В столице митингующие собрались прямо у здания офиса президента. Позднее один из украинских депутатов сообщил, что группа парламентариев планирует оспорить этот закон в Конституционном суде.

Между тем представители стран "Большой семёрки" (G7) выразили глубокую озабоченность в связи с действиями Службы безопасности Украины, которая начала расследование в отношении НАБУ. Этот шаг лишь усилил напряжённость вокруг антикоррупционной политики Киева и вызвал новые вопросы о приверженности украинских властей принципам прозрачности и верховенства закона.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

