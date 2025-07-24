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Нефтяной договорняк: США резко передумали в вопросе Венесуэлы

Chevron получил разрешение на работу в Венесуэле вопреки ультиматуму США
2:16
Мир

Недавно стало известно, что американская администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, дала зелёный свет компании Chevron для возобновления нефтедобычи на территории Венесуэлы.

Нефтевышка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

Об этом сообщила известная газета, ссылаясь на свои источники. Подробности сделки пока остаются в тени, однако, по данным издания, она стала результатом переговоров, в которых участвовали сам президент США и госсекретарь Марко Рубио. Интересно, что это решение совпало с договорённостью между Вашингтоном и Каракасом об освобождении десяти американцев, ранее находившихся в заключении в южноамериканской стране.

Как удалось выяснить, в рамках нового соглашения венесуэльские власти, возглавляемые Николасом Мадуро, не будут получать никаких финансовых выгод в виде налогов или отчислений. Напомним, что на прошлой неделе США и Венесуэла достигли договорённости о возвращении на родину десяти американских граждан, которые были задержаны в латиноамериканской стране.

История отношений между Вашингтоном и Каракасом в нефтяной сфере остаётся напряжённой. Ещё в феврале текущего года администрация Трампа разорвала соглашение с Венесуэлой, которое было заключено при предыдущем президенте Джо Байдене. Тогда в Белом доме заявили, что причиной разрыва стали невыполненные Каракасом обязательства, связанные с проведением выборов.

После этого американское Управление по контролю за иностранными активами аннулировало лицензию Chevron на работу в Венесуэле, предоставив компании всего месяц на завершение своей деятельности в стране. В марте лицензия была временно продлена до 27 мая, однако Госдепартамент США ясно дал понять, что дальнейшего продления не будет.

Теперь же, судя по всему, ситуация кардинально изменилась, и Chevron вновь сможет работать в Венесуэле. Какие последствия это решение принесёт для обеих стран, пока остаётся загадкой, но уже сейчас ясно, что оно может серьёзно повлиять на международный нефтяной рынок и политическую обстановку в регионе.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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