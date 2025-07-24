Нефтяной договорняк: США резко передумали в вопросе Венесуэлы

Недавно стало известно, что американская администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, дала зелёный свет компании Chevron для возобновления нефтедобычи на территории Венесуэлы.
Об этом сообщила известная газета, ссылаясь на свои источники. Подробности сделки пока остаются в тени, однако, по данным издания, она стала результатом переговоров, в которых участвовали сам президент США и госсекретарь Марко Рубио. Интересно, что это решение совпало с договорённостью между Вашингтоном и Каракасом об освобождении десяти американцев, ранее находившихся в заключении в южноамериканской стране.
Как удалось выяснить, в рамках нового соглашения венесуэльские власти, возглавляемые Николасом Мадуро, не будут получать никаких финансовых выгод в виде налогов или отчислений. Напомним, что на прошлой неделе США и Венесуэла достигли договорённости о возвращении на родину десяти американских граждан, которые были задержаны в латиноамериканской стране.
История отношений между Вашингтоном и Каракасом в нефтяной сфере остаётся напряжённой. Ещё в феврале текущего года администрация Трампа разорвала соглашение с Венесуэлой, которое было заключено при предыдущем президенте Джо Байдене. Тогда в Белом доме заявили, что причиной разрыва стали невыполненные Каракасом обязательства, связанные с проведением выборов.
После этого американское Управление по контролю за иностранными активами аннулировало лицензию Chevron на работу в Венесуэле, предоставив компании всего месяц на завершение своей деятельности в стране. В марте лицензия была временно продлена до 27 мая, однако Госдепартамент США ясно дал понять, что дальнейшего продления не будет.
Теперь же, судя по всему, ситуация кардинально изменилась, и Chevron вновь сможет работать в Венесуэле. Какие последствия это решение принесёт для обеих стран, пока остаётся загадкой, но уже сейчас ясно, что оно может серьёзно повлиять на международный нефтяной рынок и политическую обстановку в регионе.
Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
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