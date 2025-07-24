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Конфликт на фоне: с чем сталкиваются россияне после в Таиланде и Камбодже

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не затронул туристические зоны
2:56
Мир

Конфликт между Таиландом и Камбоджей практически не отразился на повседневной жизни россиян, находящихся в этих странах, за исключением некоторых сложностей с пересечением границы для продления виз.

Таиланд
Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таиланд

Об этом свидетельствуют данные, собранные РИА Новости на основе анализа социальных сетей и опросов российских граждан, проживающих в Таиланде.

Один из россиян, Денис, который регулярно совершает поездки между Таиландом и Камбоджей, рассказал агентству, что сухопутные пограничные переходы между странами в настоящее время закрыты, однако авиасообщение между Пномпенем и Бангкоком продолжает функционировать.

Он отметил, что из-за обострения ситуации на границе стало сложнее путешествовать пешком из одной страны в другую, хотя в остальном жизнь иностранцев осталась прежней. Денис также пояснил, что такие поездки часто используются для обновления визового статуса, известного как "visa run" или "border run".

Между тем, корреспондент РИА Новости выяснил, что в туристических онлайн-сообществах россияне, планирующие поездки в Таиланд или Камбоджу, выражают обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и обсуждают возможность изменения своих планов, включая перенос или отмену авиабилетов.

Однако те, кто уже находится в этих странах, подчеркивают, что напряженная ситуация в приграничных районах не затрагивает популярные туристические зоны. Одна из участниц чата, Кристина, заверила, что зона конфликта расположена далеко от мест, посещаемых туристами, и призвала не паниковать. При этом пользователи продолжают активно обсуждать стоимость авиабилетов, оптимальные маршруты для путешествий и выбор мобильных операторов.

Обострение пограничного спора между Таиландом и Камбоджей перешло в стадию вооруженного противостояния утром 24 июля.

Стороны применили артиллерию, при этом Камбоджа использовала реактивные системы залпового огня "Град", нанося удары, в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ Таиланд провел авиаудары по позициям камбоджийских вооруженных сил. В результате столкновений имеются жертвы и пострадавшие с обеих сторон, включая мирное население.

Истоки территориального конфликта уходят корнями в колониальную эпоху, когда Таиланд (тогда королевство Сиам) завершил демаркацию границ с Французским Индокитаем в 1907 году. Некоторые труднодоступные участки границы так и не были четко определены французской стороной. После обретения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти территории стали причиной многолетнего спора между двумя странами.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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