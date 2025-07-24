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Битва за миллиарды: что Украина должна сделать для МВФ

МВФ и Украина обсудят финансирование на 2026 год и среднесрочную перспективу
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Мир

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время начнет активные консультации с украинскими властями, чтобы определить объемы финансовой поддержки, необходимой стране в 2026 году и на более отдаленную перспективу.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Об этом сообщила Джули Козак, занимающая пост директора департамента коммуникаций МВФ, во время брифинга, состоявшегося в четверг.

Она отметила, что в ближайшие недели представители фонда и украинское руководство планируют усилить взаимодействие, сосредоточив внимание на обсуждении бюджета на следующий год. Кроме того, будет проведена оценка финансовых потребностей Украины не только на 2026 год, но и в среднесрочной перспективе.

Козак подчеркнула, что эта работа имеет ключевое значение как для реализации текущей программы фонда, так и для выстраивания дальнейшего сотрудничества с Киевом.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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