Битва за миллиарды: что Украина должна сделать для МВФ

МВФ и Украина обсудят финансирование на 2026 год и среднесрочную перспективу

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Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время начнет активные консультации с украинскими властями, чтобы определить объемы финансовой поддержки, необходимой стране в 2026 году и на более отдаленную перспективу.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Об этом сообщила Джули Козак, занимающая пост директора департамента коммуникаций МВФ, во время брифинга, состоявшегося в четверг.

Она отметила, что в ближайшие недели представители фонда и украинское руководство планируют усилить взаимодействие, сосредоточив внимание на обсуждении бюджета на следующий год. Кроме того, будет проведена оценка финансовых потребностей Украины не только на 2026 год, но и в среднесрочной перспективе.

Козак подчеркнула, что эта работа имеет ключевое значение как для реализации текущей программы фонда, так и для выстраивания дальнейшего сотрудничества с Киевом.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.

