Битва за миллиарды: что Украина должна сделать для МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время начнет активные консультации с украинскими властями, чтобы определить объемы финансовой поддержки, необходимой стране в 2026 году и на более отдаленную перспективу.
Об этом сообщила Джули Козак, занимающая пост директора департамента коммуникаций МВФ, во время брифинга, состоявшегося в четверг.
Она отметила, что в ближайшие недели представители фонда и украинское руководство планируют усилить взаимодействие, сосредоточив внимание на обсуждении бюджета на следующий год. Кроме того, будет проведена оценка финансовых потребностей Украины не только на 2026 год, но и в среднесрочной перспективе.
Козак подчеркнула, что эта работа имеет ключевое значение как для реализации текущей программы фонда, так и для выстраивания дальнейшего сотрудничества с Киевом.
Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.
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