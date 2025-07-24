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Санду играет в поддавки: новый вице-премьер не спасёт Молдавию от раскола

Майя Санду назначила нового вице-премьера по реинтеграции Молдавии
3:12
Мир

Назначение нового вице-премьера по реинтеграции в Молдавии не приведет к улучшению отношений между Кишиневом и Тирасполем, пока у власти остается Майя Санду.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Андрей Сафонов, политолог и депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Недавно президент Молдавии Майя Санду объявила о назначении Романа Рошки, представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), на должность вице-премьера по реинтеграции. Он стал главным переговорщиком Кишинева в диалоге с Тирасполем.

Сафонов выразил мнение, что смена кадров в правительстве не изменит ситуацию, пока Санду и ее окружение сохраняют контроль над страной. Он также подчеркнул, что для достижения реального прогресса необходимо возобновить полноценную работу переговорного формата "5+2", однако, по его словам, нынешний режим в Кишиневе не проявляет к этому интереса.

Политолог отметил, что назначение Рошки, скорее всего, является временным шагом со стороны Санду. Он указал, что Рошка будет представлять Кишинев в переговорах с Приднестровьем как до, так и после парламентских выборов, которые пройдут в Молдавии 28 сентября. Сафонов добавил, что, по данным СМИ, Рошка планирует участвовать в выборах как кандидат от ПДС, что потребует от него временного ухода с поста вице-премьера.

По мнению депутата, шансы Рошки попасть в парламент невелики, так как он занимает низкие позиции в предвыборном списке партии. В случае неудачи на выборах, Рошка, вероятно, вернется к обязанностям переговорщика с ПМР.

Однако Сафонов выразил сомнение в том, что от Рошки стоит ожидать конструктивного подхода к переговорам. Он пояснил, что Рошка не имеет дипломатического опыта, выступает против Приднестровья и, в случае победы ПДС на выборах, может способствовать обострению отношений между Кишиневом и Тирасполем. Сафонов предположил, что именно в этом может заключаться истинная цель его назначения.

Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" включают Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ как посредников, а также Евросоюз и США в качестве наблюдателей. Последняя встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-посредников и наблюдателей состоялась осенью 2019 года в Братиславе.

Приднестровье, где русские и украинцы составляют около 60% населения, начало добиваться независимости от Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на фоне роста националистических настроений Молдавия может объединиться с Румынией. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военным путем, Приднестровье стало территорией, фактически неподконтрольной молдавским властям.

Уточнения

Приднестро́вье — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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