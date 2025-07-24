Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в России

Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагической авиакатастрофой в Амурской области, унесшей множество жизней.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ильхам Алиев

Об этом сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.

Инцидент произошел с пассажирским самолетом Ан-24, принадлежавшим авиакомпании "Ангара". Воздушное судно выполняло рейс из Благовещенска в Тынду, но при подлете к пункту назначения потерпело крушение.

Обломки лайнера были обнаружены в лесистой местности примерно в 15 километрах от Тынды. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что на борту находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

Следственный комитет России сообщил, что в результате катастрофы выживших не осталось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности эксплуатации авиации, что привело к гибели людей. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже создал специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

В своем послании Ильхам Алиев отметил, что был глубоко потрясен новостью о многочисленных жертвах авиакатастрофы. Он подчеркнул, что от своего имени и от имени азербайджанского народа выражает искренние соболезнования российскому президенту, а также семьям и близким погибших в этой трагедии.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

