Ядерная триада растет: Путин ввел план усиления ВМФ

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Россия усиливает подводный флот: Путин рассказал о новых субмаринах
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Мир

На совещании, посвященном перспективам развития подводных сил Военно-морского флота России, президент Владимир Путин сообщил о значительном усилении морских ядерных сил страны.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

По его словам, в ближайшие годы флот пополнится четырьмя новыми атомными подводными лодками, созданными в рамках проекта "Борей-А".

Глава государства уточнил, что две из этих субмарин уже находятся на этапе строительства.

Он подчеркнул, что данные подлодки относятся к последнему поколению стратегических судов и оснащены современным вооружением, включая баллистические ракеты "Булава", а также другие передовые системы оружия. Эти меры, как отметил президент, направлены на укрепление обороноспособности страны и поддержание стратегического баланса на море.

Уточнения

Вое́нно-морско́й флот (ВМФ) — один из трёх видов вооружённых сил России. ВМФ Российской Федерации является преемником ВМФ СССР.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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