Ядерная триада растет: Путин ввел план усиления ВМФ

На совещании, посвященном перспективам развития подводных сил Военно-морского флота России, президент Владимир Путин сообщил о значительном усилении морских ядерных сил страны.
По его словам, в ближайшие годы флот пополнится четырьмя новыми атомными подводными лодками, созданными в рамках проекта "Борей-А".
Глава государства уточнил, что две из этих субмарин уже находятся на этапе строительства.
Он подчеркнул, что данные подлодки относятся к последнему поколению стратегических судов и оснащены современным вооружением, включая баллистические ракеты "Булава", а также другие передовые системы оружия. Эти меры, как отметил президент, направлены на укрепление обороноспособности страны и поддержание стратегического баланса на море.
Вое́нно-морско́й флот (ВМФ) — один из трёх видов вооружённых сил России. ВМФ Российской Федерации является преемником ВМФ СССР.
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