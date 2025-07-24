Миллиарды в никуда: Еврокомиссию поймали на коррупции

Ассоциация налогоплательщиков Европы обвинила еврокомиссаров в коррупции

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Европейская ассоциация налогоплательщиков (TAE) инициировала расследование в отношении двух бывших еврокомиссаров, заподозренных в незаконном распределении значительных бюджетных средств.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

По данным немецкой газеты Bild, речь идет о сумме в 7 миллиардов евро, которые могли быть переданы неправительственным организациям (НПО) с нарушением установленных процедур.

Как уточняется в публикации, ассоциация направила соответствующие заявления в прокуратуру Мюнхена, а также в европейскую прокуратуру, базирующуюся в Люксембурге.

Подозрения касаются действий Франса Тиммерманса, занимавшего пост комиссара по вопросам климата, и Виргиниюса Синкявичюса, отвечавшего за вопросы окружающей среды. Оба чиновника находились на своих должностях в период с 2019 по 2024 годы. Представитель TAE сообщил, что жалобы были поданы в среду, а основанием для них стали предположения о непрозрачности и возможной незаконности выделения средств.

По мнению ассоциации, такие действия могли быть направлены на оказание влияния на решения Европарламента, причем не в интересах всей Еврокомиссии, а в угоду отдельным группам.

Особое внимание в заявлении уделено возможному лоббированию в рамках переговоров по соглашению между Евросоюзом и странами Меркосур, что вызывает дополнительные вопросы о целях финансирования.

Ранее издание Welt, ссылаясь на ранее засекреченные материалы, сообщало о практике выделения Еврокомиссией крупных субсидий экологическим организациям. Эти средства, по данным газеты, направлялись на формирование общественного мнения в поддержку климатической политики ЕС.

Например, британская НПО ClientEarth получила 350 тысяч евро с задачей инициировать судебные иски против угольных электростанций в Германии, чтобы создать дополнительные финансовые и юридические трудности для их владельцев. В то же время нидерландская организация Friends of the Earth получила финансирование для противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и Меркосур, несмотря на то, что представители Еврокомиссии официально поддерживали этот договор.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

