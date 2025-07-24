Киев играет с огнём: Запад в шоке от новой стратегии Украины

Киев демонстрирует двойную позицию на переговорах

Недавние события на международной арене вновь привлекли внимание к сложным отношениям между Россией и Украиной.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Как сообщает издание Strategic Culture, третий этап переговоров между сторонами не принес значительных результатов, что объясняется противоречивой позицией Киева. В материале подчеркивается, что украинская сторона демонстрирует нерешительность, пытаясь одновременно заручиться военной поддержкой Запада и избегать конкретных обязательств на дипломатическом уровне.

По информации издания, после встреч, состоявшихся 16 мая и 2 июня, третий раунд переговоров, прошедший в Стамбуле, также не оправдал ожиданий. Российская делегация отметила отсутствие четкой позиции со стороны Киева, что затрудняет достижение договоренностей.

Несмотря на это, возможность проведения четвертой встречи остается на повестке дня, хотя путь к урегулированию конфликта представляется долгим и полным препятствий.

Сообщается, что третья встреча в Стамбуле длилась около часа.

По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные договоренности, достигнутые на предыдущем этапе, были выполнены. В частности, стороны подтвердили намерение продолжать бессрочные обмены тяжелоранеными и больными. Кроме того, Россия предложила передать украинской стороне тела более трех тысяч погибших военнослужащих ВСУ, а также провести обмен пленными, предполагающий освобождение не менее 1200 человек с каждой стороны.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель.

