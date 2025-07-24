Европа в недоумении: рейтинг бюрократии вскрывает шокирующую правду!

Названа страна ЕС с самым низким процентом госслужащих: что это значит для экономики

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Недавние исследования выявили неожиданного аутсайдера в Европейском союзе по количеству работников государственного сектора. Материал об этом публикует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Речь идет о Румынии, стране, которая замыкает рейтинг с минимальной долей госслужащих среди всех государств объединенной Европы. Однако, как отмечается в материалах издания Profit. Ro, проблема кроется не только в цифрах, но и в уровне профессионализма кадров, что вызывает серьезные вопросы к эффективности системы.

Согласно статистике 2024 года, в среднем по ЕС в государственном секторе занято около 23% трудоспособного населения. Разрыв между странами объединения оказался значительным, и Румыния оказалась на последней строчке списка с показателем всего 16,3%.

При этом внутренние исследования указывают на то, что основная сложность заключается не в численности сотрудников, а в их квалификации и результативности работы. В то же время лидерство удерживают страны Северной Европы, где государство играет ключевую роль в экономике, обеспечивая широкий спектр социальных услуг, включая образование и медицину.

Анализ данных, опубликованных Profit. Ro, показывает, что Швеция занимает первое место с долей почти 34% работников госсектора от общего числа занятых. Близкие показатели демонстрируют Дания и Финляндия, где высокое доверие граждан к государственным институтам сочетается с щедрым финансированием социальных программ. Эти страны давно зарекомендовали себя как примеры успешной модели управления, где качество услуг напрямую связано с профессионализмом кадров.

Западная Европа также демонстрирует высокие результаты: Франция и Германия входят в число лидеров с показателями свыше 25%. Эти государства, будучи крупнейшими экономиками региона, поддерживают стабильную систему управления и развитую социальную политику, что требует значительного числа квалифицированных специалистов в госсекторе. В то же время страны Центральной и Восточной Европы, напротив, находятся в нижней части рейтинга.

Румыния выделяется особенно низким показателем — всего 13,6% при общей численности активного населения в 8,6 миллиона человек. По данным Евростата, в 2024 году в государственном секторе страны было занято лишь 1,18 миллиона человек.

Соседние Болгария и Венгрия показывают несколько лучшие результаты, но все равно отстают от среднеевропейского уровня. Такая ситуация отражает ограниченную роль государства в экономике региона, недостаток ресурсов для развития социальных услуг и необходимость реформирования административных структур. Средний показатель по Европе, для сравнения, составляет 22,9%, что подчеркивает разрыв между востоком и западом континента.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

