Трудовой конфликт разгорелся на площадке строительства первой турецкой атомной электростанции.
Работники, не получавшие оплату труда несколько месяцев, организовали массовый протест. Ситуация осложняется внешнеполитическими факторами и вмешательством третьих стран.
По информации РИА Новости из достоверных источников, сотрудники одной из субподрядных организаций, задействованных в строительстве АЭС "Аккую", выразили недовольство отсутствием выплат за трехмесячный период. Представители руководства компании-подрядчика незамедлительно вступили в переговоры с протестующими и договорились о проведении ряда встреч для разрешения финансовых вопросов.
В госкорпорации отмечают, что данная ситуация стала следствием недобросовестной конкуренции и сомнительных методов, применяемых недружественными государствами против передовых российских проектов в атомной отрасли. По словам представителей корпорации, участники проекта фактически оказались заложниками международной обстановки.
Несмотря на возникшие трудности, реализация проекта не остановлена. На площадке продолжаются работы на всех четырех энергоблоках и вспомогательных сооружениях. Основные ресурсы сконцентрированы на объектах первого пускового комплекса.
Параллельно со строительством ведется активная работа по обеспечению бесперебойного финансирования. Трудности возникли в результате блокировки значительного объема средств из-за вмешательства третьих сторон. Российская и турецкая стороны совместно разрабатывают механизмы для нормализации финансовых потоков и возвращения ситуации в конструктивное русло.
Стоит напомнить, что АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции с четырьмя энергоблоками на базе современных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 мегаватт. Особенность проекта заключается в его реализации по модели "строй-владей-эксплуатируй", что является первым подобным случаем в мировой атомной энергетике.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.
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