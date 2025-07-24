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АЭС Аккую под угрозой: недружественные страны подрывают проект России

Турция и Россия ищут способы финансирования АЭС Аккую после блокировки средств
2:13
Мир

Трудовой конфликт разгорелся на площадке строительства первой турецкой атомной электростанции.

Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь

Работники, не получавшие оплату труда несколько месяцев, организовали массовый протест. Ситуация осложняется внешнеполитическими факторами и вмешательством третьих стран.

По информации РИА Новости из достоверных источников, сотрудники одной из субподрядных организаций, задействованных в строительстве АЭС "Аккую", выразили недовольство отсутствием выплат за трехмесячный период. Представители руководства компании-подрядчика незамедлительно вступили в переговоры с протестующими и договорились о проведении ряда встреч для разрешения финансовых вопросов.

В госкорпорации отмечают, что данная ситуация стала следствием недобросовестной конкуренции и сомнительных методов, применяемых недружественными государствами против передовых российских проектов в атомной отрасли. По словам представителей корпорации, участники проекта фактически оказались заложниками международной обстановки.

Несмотря на возникшие трудности, реализация проекта не остановлена. На площадке продолжаются работы на всех четырех энергоблоках и вспомогательных сооружениях. Основные ресурсы сконцентрированы на объектах первого пускового комплекса.

Параллельно со строительством ведется активная работа по обеспечению бесперебойного финансирования. Трудности возникли в результате блокировки значительного объема средств из-за вмешательства третьих сторон. Российская и турецкая стороны совместно разрабатывают механизмы для нормализации финансовых потоков и возвращения ситуации в конструктивное русло.

Стоит напомнить, что АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции с четырьмя энергоблоками на базе современных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 мегаватт. Особенность проекта заключается в его реализации по модели "строй-владей-эксплуатируй", что является первым подобным случаем в мировой атомной энергетике.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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