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Смерть из-под земли: нечто взорвалось в Идлибе

Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Идлибе возросло до шести
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Мир

Трагедия в сирийской провинции Идлиб унесла ещё больше жизней: число погибших в результате взрыва на складе боеприпасов увеличилось до шести человек, сообщил местный телеканал Al Ehbariya, ссылаясь на данные отделения гражданской обороны региона.

Дамаск, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дамаск, Сирия

Ранее в четверг управление здравоохранения Идлиба информировало о более чем 100 пострадавших, среди которых были женщины и дети, а также об одном погибшем в результате инцидента на складе с боеприпасами.

По обновлённым сведениям, предоставленным гражданской обороной, количество жертв взрыва в городе Маарет Мисрин, расположенном на севере провинции, достигло шести человек, уточняется в сообщении телеканала.

Уточнения

И́длиб одна из 14 мухафаз Сирии. Расположена на северо-западе страны.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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