Смерть из-под земли: нечто взорвалось в Идлибе

Трагедия в сирийской провинции Идлиб унесла ещё больше жизней: число погибших в результате взрыва на складе боеприпасов увеличилось до шести человек, сообщил местный телеканал Al Ehbariya, ссылаясь на данные отделения гражданской обороны региона.
Ранее в четверг управление здравоохранения Идлиба информировало о более чем 100 пострадавших, среди которых были женщины и дети, а также об одном погибшем в результате инцидента на складе с боеприпасами.
По обновлённым сведениям, предоставленным гражданской обороной, количество жертв взрыва в городе Маарет Мисрин, расположенном на севере провинции, достигло шести человек, уточняется в сообщении телеканала.
И́длиб — одна из 14 мухафаз Сирии. Расположена на северо-западе страны.
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