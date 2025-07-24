Детектор лжи для власти: оппозиция Молдовы бросила вызов системе

Лидер молдавской оппозиции предложил главе ПДС пройти проверку на полиграфе

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В Молдавии разгорается новый политический скандал: лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах выступила с инициативой, призвав спикера парламента и главу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу пройти проверку на детекторе лжи.

Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание правительства Молдавии

По её мнению, это могло бы снять нарастающие подозрения в том, что власти готовятся к фальсификации предстоящих парламентских выборов.

В своём блоге Влах отметила, что её обращение отражает настроения тысяч граждан, с которыми она и её соратники ежедневно общаются по всей стране. Она подчеркнула, что люди устали от обмана и манипуляций, а также выразила уверенность населения в том, что выборы, запланированные на 28 сентября 2025 года, могут быть подтасованы. В связи с этим она предложила Гросу публично пройти тест на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к подобным планам.

Оппозиционный политик также представила перечень вопросов, которые, по её мнению, должны быть заданы главе правящей партии.

Эти вопросы касаются возможных попыток фальсификации выборов, давления на оппозиционные силы, контроля над государственными институтами и средствами массовой информации, а также использования государственной системы "Выборы" для подтасовки результатов и роли Конституционного суда в аннулировании нежелательных итогов голосования.

Влах указала, что у граждан есть веские основания подозревать ПДС в подготовке к серьёзным нарушениям.

В качестве доказательств она привела факты политического влияния правящей партии на Центральную избирательную комиссию, Конституционный суд и силовые структуры, а также использование информационного пространства и дипломатических ресурсов в интересах партии. Кроме того, она отметила, что власти переписывают законы и нормативные акты в свою пользу как в преддверии выборов, так и в ходе избирательной кампании.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 28 сентября 2025 года, и напряжение вокруг них продолжает нарастать.

Уточнения

Игорь Иванович Гросу — молдавский государственный и политический деятель.

