Полицейский беспредел в Молдавии: оппозицию поставили на колени

Власти Молдовы расширяют полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием

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В Молдавии разгорается политический скандал: лидер оппозиционной партии "Шанс", входящей в блок "Победа", Алексей Лунгу оказался в центре конфликта с правоохранительными органами.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

После попытки задержания, в результате которой политику стало плохо, он подал жалобу в Генеральную прокуратуру, обвинив полицию в превышении полномочий и применении силы.

Инцидент произошёл в среду у здания Апелляционной палаты в Кишинёве, где оппозиционный блок "Победа" пытался оспорить решение Центральной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации для участия в парламентских выборах. Во время попытки задержания, предпринятой без объяснения причин, Лунгу почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу, однако от госпитализации отказался.

В своём Telegram-канале Лунгу сообщил, что официально обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия сотрудников полиции, включая тех, кто был в штатском, не представился и вёл себя агрессивно по отношению к нему и его соратникам.

Он подчеркнул, что особенно выделил в жалобе действия полицейских из управления сектора Ботаника в Кишинёве, которые, по его мнению, применили силу без всяких оснований. Лунгу также отметил, что в ответ на обвинения в нападении на полицейских, которые начали распространяться в публичном пространстве, он продемонстрировал состояние своих рук, чтобы опровергнуть ложные утверждения и манипуляции со стороны некоторых общественных деятелей.

Ранее ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации на выборы. Представитель оппозиционного объединения, депутат Василий Боля, назвал это решение политически мотивированным и заявил, что оно будет обжаловано в судебном порядке.

На фоне этих событий власти Молдавии усиливают давление на оппозицию.

Среди мер, вызывающих критику, — арест главы Гагаузии Евгении Гуцул под надуманным предлогом, задержания в аэропорту Кишинёва депутатов, посещавших Россию, а также возбуждение уголовных дел против ряда оппозиционных политиков. Кроме того, обсуждается инициатива о запрете протестов за 30 дней до и после выборов, а правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности, якобы для борьбы с коррупцией на выборах, что, по мнению оппозиции, направлено на недопуск неугодных кандидатов.

Репрессии затронули и средства массовой информации, выражающие альтернативную точку зрения.

Ещё в 2023 году в Молдавии были закрыты 13 телеканалов и множество сайтов, включая ресурсы крупных российских изданий, таких как "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", а также агентства "Регнум", "Лента.ру", "Правда.ру". Под запрет попали и молдавские телеканалы, такие как Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3. Осенью 2024 года, в преддверии выборов, власти заблокировали более 100 Telegram-каналов, включая канал агентства Sputnik Молдова.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

