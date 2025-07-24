Последний босс острова: туристов манят на охоту за необычным животным

Необычный кот изменил туристическую карту Греции

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На греческий остров Крит хлынул поток туристов, привлечённых необычной местной достопримечательностью — котом, который стал настоящей звездой интернета, сообщило издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крит, Греция

Этот пухлый чёрно-белый кот, известный под прозвищем Чонкус Максимус, завоевал сердца путешественников и превратился в сенсацию в сети. Его популярность достигла таких масштабов, что он был отмечен на картах Google, а пользователи оставили более четырёхсот восторженных отзывов, называя его местом, обязательным для посещения, и даже величая легендой.

Как уточняется, Чонкус обитает в городе Ханья, расположенном на северо-западе Крита, который славится своей живописной венецианской гаванью и яркой атмосферой.

Местные жители и гости острова уже выучили излюбленные уголки кота и нередко снимают на видео, как он прячется или отдыхает в тени. Туристы активно делятся в социальных сетях своими впечатлениями от встреч с этим знаменитым животным, а некоторые в шутку называют его "главным боссом Крита".

Один из путешественников в шутливой форме рассказал, что Чонкус однажды полностью спрятался под фургоном, и когда он попытался погладить кота по лапе, тот в ответ пнул его, что, по мнению туриста, было вполне заслуженной реакцией "короля", ради встречи с которым стоило приехать.

Издание подчёркивает, что ради возможности увидеть этого необычного кота многие туристы готовы преодолевать тысячи километров.

Уточнения

Крит — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

