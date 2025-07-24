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Трамп сдал Европу России: политолог раскрыл неожиданную правду

США доминируют над Европой: мнение политолога Ростислава Ищенко
2:21
Мир

Эксперт проанализировал, какие последствия могут быть для международных отношений и что скрывается за громкими заявлениями западных лидеров.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с читателями издания "Военное дело" поделился своим взглядом на последние шаги американской администрации в отношении России, европейских стран и ситуации на Украине. 

Комментируя ультиматум, который 14 июля был предъявлен Москве со стороны Дональда Трампа, специалист отметил, что подобные действия направлены, прежде всего, на укрепление позиций американского лидера внутри страны.

По его мнению, такие манёвры неизбежно ведут к обострению отношений с Россией, хотя не обязательно прямо сейчас. Он также подчеркнул, что для Украины это уже не имеет решающего значения, поскольку у США попросту нет ресурсов, чтобы выполнить все обещания, данные Киеву. Даже если бы Вашингтон и смог поставить обещанные 17 зенитно-ракетных комплексов "Патриот", это не изменило бы ход событий.

Говоря о роли Европы, аналитик выразил мнение, что она давно утратила статус равноправного союзника для США. Вместо этого европейские страны превратились в инструмент американской политики, вынужденный следовать в фарватере решений Вашингтона.

По его словам, США не намерены учитывать интересы Европы, а готовы использовать её как разменную монету в своих геополитических играх. Например, если в будущем возникнет необходимость усилить давление на Россию, уже подготовленная европейская площадка станет для Америки удобным плацдармом.

Кроме того, эксперт указал, что Европа оказалась в проигрышной позиции, продолжая санкционное противостояние с Россией, которое изначально не сулило ей успеха. В то же время США сохраняют свою роль ключевого игрока на мировой арене, хотя и неизвестно, как долго это продлится.

Однако, как отметил политолог, для Вашингтона Европа теперь не более чем расходный материал, подобно Украине. Если появится возможность достичь договорённостей за счёт уступок в европейском направлении, США без колебаний пойдут на это, не задумываясь о последствиях для своих так называемых союзников.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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