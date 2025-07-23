72% россиян взбешены: Песков слил доверие народа одним заявлением

Опрос показал отношение россиян к заявлениям Пескова по Азербайджану

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Результаты опроса, проведённого на сайте EADaily с 21 по 23 июля 2025 года, показали, что большинство читателей скептически относятся к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу ситуации с Азербайджаном.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Азербайджана

В голосовании приняли участие 5000 человек, из которых 72% выбрали вариант, выражающий раздражение и усталость от подобных комментариев, назвав их "соплежеванием".

Значительно меньшая доля респондентов — 11% — поддержала позицию Пескова, посчитав её проявлением мудрой политики, направленной на благо России. Ещё 8% участников опроса выразили мнение, что озвученная позиция принадлежит не столько Пескову, сколько президенту Владимиру Путину. При этом 9% опрошенных признались, что устали от обсуждения этой темы в целом.

Поводом для опроса стали последние события в российско-азербайджанских отношениях, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Как ранее сообщалось, в Баку под арестом находятся двое российских журналистов, а также несколько других граждан России, задержанных по обвинениям, которые многие считают необоснованными. Кроме того, руководство Азербайджана предпринимает шаги, воспринимаемые как антироссийские. В частности, украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву коллекцию шевронов украинских боевиков, на что Алиев призвал её "продолжать действовать в том же духе".

Комментируя сложившуюся ситуацию, Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения. Он выразил уверенность, что текущий сложный этап в двусторонних отношениях вскоре завершится.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

