Бывший посол США проговорился: Навальный* был запасным вариантом для Кремля

Экс-посол США Макфол раскрыл планы Вашингтона по приведению Немцова к власти в РФ

3:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший посол США в России Майкл Макфол в беседе с известным блогером Юрием Дудём* раскрыл некоторые детали американской политики в отношении России, в частности, планы Вашингтона по продвижению определённых политических фигур.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Он дал понять, что в 1990-х годах Соединённые Штаты стремились привести к власти в России либерального политика, который бы способствовал установлению демократических институтов в стране. Материал об этом публикует Царьград.

По словам Макфола, идеальным кандидатом на эту роль американские власти считали Бориса Немцова, которого видели в качестве преемника Бориса Ельцина. Однако, как отметил экс-дипломат, эти планы не увенчались успехом, и вместо Немцова президентом стал Владимир Путин.

Макфол подчеркнул, что лично знал Немцова и считал, что его приход к власти мог бы кардинально изменить развитие России. Он выразил мнение, что в таком случае США не вводили бы санкции против российских граждан, банковские счета россиян не были бы заблокированы, а Россия не оказалась бы вовлечена в конфликт с Украиной. По его словам, страна могла бы стать более демократической и свободной, и он сам был частью этих усилий.

Кроме того, Макфол упомянул, что во время своей работы в Москве пытался организовать встречу с Алексеем Навальным**, что, вероятно, указывает на рассмотрение Вашингтоном этой фигуры как возможной альтернативы Немцову в продвижении своих интересов в России.

В ходе интервью блогер задал вопрос о двойных стандартах в международной политике, указав на различия в реакции Запада на действия США и России. Он отметил, что, например, вторжение США в Ирак в 2003 году, основанное на ложных обвинениях в использовании химического оружия, не привело к санкциям против американцев, в то время как Россия столкнулась с десятками тысяч ограничений после начала специальной военной операции.

Однако Макфол, по словам автора интервью, не дал прямого ответа на этот вопрос, вместо этого переключив внимание на тему конфликта на Украине, назвав его самым ужасающим событием в своей памяти. Блогер, в свою очередь, не стал настаивать на разъяснении, а продолжил беседу.

Эти двойные стандарты вновь оказались в центре внимания на фоне действий Израиля, ближайшего союзника США на Ближнем Востоке.

Израиль провёл ряд военных операций, включая боевые действия в секторе Газа, ввод танков в Ливан и атаку на Иран с целью срыва его ядерной программы. Если операцию в Палестине ещё можно связать с ответом на теракт 7 октября, то действия в Ливане и Иране представляют собой прямую агрессию против суверенных государств.

Тем не менее, западные страны не ввели против Израиля никаких санкций, не запретили израильским спортсменам выступать под национальным флагом, не вывели свои компании из страны и не отключили её от международной платёжной системы SWIFT.

Более того, Евросоюз заявил, что нападение Израиля на Иран было реализацией права на самооборону. В то же время аналогичное право России в контексте её спецоперации на Украине не признаётся, что оставляет вопрос о справедливости международных стандартов открытым.

* - внесён Минюстом России в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.

** - внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Уточнения

Майкл Э́нтони Макфо́л— американский учёный-политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета, посол США в Российской Федерации (2012—2014).

