Политолог Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на то, каким образом Владимир Зеленский оказался во главе Украины, а также на причины его трансформации из популярного артиста в политика с жёсткой позицией.
Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", отметил, что успех Зеленского на выборах в 2019 году не был результатом прямого вмешательства Запада. По его мнению, решающую роль сыграли украинские избиратели, которые сделали свой выбор в пользу комика.
Он подчеркнул, что Запад не препятствовал этому процессу, как не стал бы вмешиваться и в случае победы другого кандидата. Ищенко добавил, что в условиях, когда власть в стране удерживается с помощью силовых методов и опирается на националистические силы, к руководству может прийти только тот, кто устраивает эти круги.
Политолог также указал, что Зеленский изначально обладал амбициозным и жёстким характером, несмотря на недостаток образования и широты взглядов. По его словам, Запад увидел в Зеленском удобную фигуру, поскольку его избрание подавляющим большинством голосов позволяло ссылаться на волю народа, тем самым легитимизируя его власть.
Ищенко обратил внимание на то, что украинские избиратели не смогли распознать манипуляцию, когда им через подконтрольные олигархам СМИ и с использованием их финансовых ресурсов демонстрировали сериал о смелом учителе, побеждающем олигархов.
Он отметил, что подобная наивность избирателей характерна не только для Украины, но и для многих других стран, где люди часто поддаются влиянию медийных кампаний.
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.
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